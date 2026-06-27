Artista aceita troca de imóveis com Neymar por mansão em Mangaratiba Neymar agora não tem mais vizinhos em Mangaratiba

Após anos negociando, Neymar Jr conseguiu convencer DJ Marlboro de trocar sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, por outras propriedades do atacante. Agora, o camisa 10 do Santos e da Seleção não tem mais vizinhos no local.

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➡️ Em sua folga, Neymar comprou um relógio de mais de R$ 5 mi; veja

De acordo com o funkeiro, ao jornal "Extra", Marlboro já havia recusado inúmeras investidas de Neymar pela propriedade, especialmente quando o craque oferecia compra-la. No entanto, sua visão de não deixar a casa mudou quando o atacante da Seleção ofereceu a ele outras propriedades como moeda de troca.

Fotos de Neymar Jr. durante seu desempenho no Santos FC no ano de 2025. O jogador passa por um momento de tensao nesta segunda-feira (18) para saber se sera, ou nao, convocado por Carlo Ancelotti, para a selecao brasileira para jogar a Copa do Mundo. (Foto: Bruno Motta/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Novas aquisições

Além da nova propriedade, Neymar Jr adquiriu, nesta quinta-feira (25), um relógio avaliado em mais de R$ 5 milhões. O jogador aproveitou a sua folga com a Seleção para adquirir o artefato.

Em suas redes sociais, o craque brasileiro publicou uma foto com Jacob Arabo, um joalheiro e relojoeiro nascido no Uzbequistão, dono da Jacob & Co. Seus produtos são extravagantes e caros, e seus relógios são muito famosos entre atletas, pelos designs ousados e complexos.

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