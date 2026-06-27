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Artista aceita troca de imóveis com Neymar por mansão em Mangaratiba

Neymar agora não tem mais vizinhos em Mangaratiba

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
27/06/2026 19:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Após anos negociando, Neymar Jr conseguiu convencer DJ Marlboro de trocar sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, por outras propriedades do atacante. Agora, o camisa 10 do Santos e da Seleção não tem mais vizinhos no local.

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    De acordo com o funkeiro, ao jornal "Extra", Marlboro já havia recusado inúmeras investidas de Neymar pela propriedade, especialmente quando o craque oferecia compra-la. No entanto, sua visão de não deixar a casa mudou quando o atacante da Seleção ofereceu a ele outras propriedades como moeda de troca.

    Fotos de Neymar Jr. durante seu desempenho no Santos FC no ano de 2025. O jogador passa por um momento de tensao nesta segunda-feira (18) para saber se sera, ou nao, convocado por Carlo Ancelotti, para a selecao brasileira para jogar a Copa do Mundo. (Foto: Bruno Motta/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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    Novas aquisições

    Além da nova propriedade, Neymar Jr adquiriu, nesta quinta-feira (25), um relógio avaliado em mais de R$ 5 milhões. O jogador aproveitou a sua folga com a Seleção para adquirir o artefato.

    Em suas redes sociais, o craque brasileiro publicou uma foto com Jacob Arabo, um joalheiro e relojoeiro nascido no Uzbequistão, dono da Jacob & Co. Seus produtos são extravagantes e caros, e seus relógios são muito famosos entre atletas, pelos designs ousados e complexos.

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