Inglaterra é hostilizada na chegada ao México para as oitavas da Copa
Delegação inglesa desembarca na Cidade do México sob pressão de torcedores
A seleção da Inglaterra desembarcou na Cidade do México sob forte pressão da torcida local antes do confronto contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo veículos da imprensa inglesa, centenas de torcedores se concentraram em frente ao hotel da delegação para recepcionar a equipe com vaias e gritos de apoio aos donos da casa, apesar da tentativa dos organizadores de manter o local da hospedagem em sigilo.
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A estratégia de manter o hotel em segredo tinha como objetivo evitar novas manifestações durante a madrugada. Antes da partida entre México e Equador, torcedores mexicanos utilizaram buzinas, alto-falantes e motocicletas para tentar atrapalhar o descanso da equipe adversária, episódio que levou a federação equatoriana a apresentar uma reclamação formal à Fifa.
Hotel é descoberto por torcedores
Mesmo com o planejamento para preservar a concentração da equipe, o local da hospedagem da Inglaterra acabou sendo descoberto. Centenas de torcedores se reuniram em frente ao hotel para acompanhar a chegada da delegação, recebendo jogadores e integrantes da comissão técnica com vaias, enquanto outros entoavam repetidamente o coro de "México".
Entre os presentes, um torcedor chamou a atenção ao exibir uma camisa da seleção inglesa em meio à multidão. O efetivo policial foi ampliado para controlar a movimentação e evitar novos transtornos nos arredores da concentração.
¡LLEGA INGLATERRA A LA CDMX! 🏴— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 4, 2026
Harry Kane y compañía ya están en la capital del país, donde fueron recibidos entre abucheos y un ¿mexicano muy inglés? 🤔#90xFSMX #LaCopaxFSMX pic.twitter.com/VLmpPMAcl9
Segurança é reforçada após caso do Equador
O reforço na segurança acontece poucos dias depois da reclamação apresentada pela Federação Equatoriana de Futebol à Fifa. A entidade alegou que a tranquilidade da delegação foi comprometida antes do duelo contra o México, tanto pela movimentação em frente ao hotel quanto pelo ambiente durante a partida no Estádio Azteca.
A capital mexicana também segue em estado de atenção após quatro pessoas morrerem durante as comemorações pela classificação da seleção mexicana às oitavas de final da Copa do Mundo.
Horário da partida foi mantido
Além da preocupação com a segurança, a preparação para o confronto também foi marcada pela possibilidade de alteração no horário da partida por causa da previsão de tempestades na Cidade do México.
Segundo a agência Press Association, a Fifa chegou a discutir a antecipação do início do jogo, mas, após reuniões com representantes das duas seleções, decidiu manter o cronograma original. Tanto Inglaterra quanto México se posicionaram contra uma mudança de última hora, a menos de 48 horas do confronto no Estádio Azteca.
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