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Inglaterra é hostilizada na chegada ao México para as oitavas da Copa

Delegação inglesa desembarca na Cidade do México sob pressão de torcedores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 14:42
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A segurança foi reforçada no hotel em que a seleção da Inglaterra ficará hospedada para encarar o México pela Copa do Mundo
A segurança foi reforçada no hotel em que a seleção da Inglaterra ficará hospedada para encarar o México pela Copa do Mundo (Foto: Claudia Rosel / AFP)

A seleção da Inglaterra desembarcou na Cidade do México sob forte pressão da torcida local antes do confronto contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo veículos da imprensa inglesa, centenas de torcedores se concentraram em frente ao hotel da delegação para recepcionar a equipe com vaias e gritos de apoio aos donos da casa, apesar da tentativa dos organizadores de manter o local da hospedagem em sigilo.

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    A estratégia de manter o hotel em segredo tinha como objetivo evitar novas manifestações durante a madrugada. Antes da partida entre México e Equador, torcedores mexicanos utilizaram buzinas, alto-falantes e motocicletas para tentar atrapalhar o descanso da equipe adversária, episódio que levou a federação equatoriana a apresentar uma reclamação formal à Fifa.

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    Hotel é descoberto por torcedores

    Mesmo com o planejamento para preservar a concentração da equipe, o local da hospedagem da Inglaterra acabou sendo descoberto. Centenas de torcedores se reuniram em frente ao hotel para acompanhar a chegada da delegação, recebendo jogadores e integrantes da comissão técnica com vaias, enquanto outros entoavam repetidamente o coro de "México".

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    • Entre os presentes, um torcedor chamou a atenção ao exibir uma camisa da seleção inglesa em meio à multidão. O efetivo policial foi ampliado para controlar a movimentação e evitar novos transtornos nos arredores da concentração.

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    Segurança é reforçada após caso do Equador

    O reforço na segurança acontece poucos dias depois da reclamação apresentada pela Federação Equatoriana de Futebol à Fifa. A entidade alegou que a tranquilidade da delegação foi comprometida antes do duelo contra o México, tanto pela movimentação em frente ao hotel quanto pelo ambiente durante a partida no Estádio Azteca.

    A capital mexicana também segue em estado de atenção após quatro pessoas morrerem durante as comemorações pela classificação da seleção mexicana às oitavas de final da Copa do Mundo.

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    A segurança foi reforçada no hotel em que a seleção da Inglaterra ficará hospedada para encarar o México pela Copa do Mundo
    A segurança foi reforçada no hotel em que a seleção da Inglaterra ficará hospedada para encarar o México pela Copa do Mundo (Foto: Claudia Rosel / AFP)

    Horário da partida foi mantido

    Além da preocupação com a segurança, a preparação para o confronto também foi marcada pela possibilidade de alteração no horário da partida por causa da previsão de tempestades na Cidade do México.

    Segundo a agência Press Association, a Fifa chegou a discutir a antecipação do início do jogo, mas, após reuniões com representantes das duas seleções, decidiu manter o cronograma original. Tanto Inglaterra quanto México se posicionaram contra uma mudança de última hora, a menos de 48 horas do confronto no Estádio Azteca.

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    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo
    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

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