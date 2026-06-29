Cuca inicia treinos táticos no Santos e ganha reforços durante intertemporada João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano voltam ao grupo; trio segue em recuperação física

O Santos iniciou uma nova etapa da preparação para a sequência da temporada. Após dedicar a primeira semana da intertemporada ao condicionamento físico, o técnico Cuca comandou nesta segunda-feira (29) o primeiro treinamento com foco técnico e tático no CT Rei Pelé, já pensando na retomada do Campeonato Brasileiro e dos demais compromissos do clube.

continua após a publicidade

A principal novidade ficou por conta do retorno de três jogadores às atividades com o restante do elenco. Recuperados de lesões musculares, os volantes João Schmidt e Gabriel Menino, além do meia Thaciano, participaram normalmente dos trabalhos no gramado e passam a ser opções para a comissão técnica na reta final da preparação. Os dois primeiros se recuperaram de problemas no músculo posterior da coxa direita, enquanto Thaciano tratou uma lesão muscular na mesma região.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Barbosa durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Se por um lado Cuca ganhou reforços, por outro ainda monitora a evolução de atletas que seguem em fase de transição. O volante Willian Arão, o meia Gabriel Bontempo e o lateral-direito Igor Vinícius continuam cumprindo um cronograma individual de recuperação física antes de serem reintegrados definitivamente às atividades com bola.

continua após a publicidade

Arão e Bontempo deram um importante passo no último fim de semana ao voltarem a treinar no gramado depois de passarem vários dias realizando apenas trabalhos de fortalecimento muscular na academia. A tendência é que ambos sejam incorporados gradualmente às atividades comandadas por Cuca ao longo desta semana, conforme a resposta física apresentada nos treinamentos.

A comissão técnica intensificará a carga de trabalho nos próximos dias. O planejamento prevê treinos em dois períodos entre terça (30) e quinta-feira (1), enquanto a atividade de sexta (3) será realizada apenas pela manhã. O objetivo é acelerar o ganho de ritmo da equipe antes da retomada oficial das competições.

continua após a publicidade

Depois de priorizar a parte física durante a primeira semana da intertemporada, Cuca passa agora a trabalhar aspectos táticos, posicionamento e variações de jogo. A expectativa é que praticamente todo o elenco esteja disponível para essas atividades, permitindo ao treinador iniciar a definição da equipe que enfrentará o Botafogo, em 16 de julho, pela volta do Campeonato Brasileiro. O Santos também trabalha para confirmar amistosos preparatórios antes do retorno às competições oficiais.

Confira programação da semana:

Segunda-feira (29)

Apresentação às 8h e treino às 9h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (30)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (1)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (2)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (3)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.