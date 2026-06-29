Cuca inicia treinos táticos no Santos e ganha reforços durante intertemporada
João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano voltam ao grupo; trio segue em recuperação física
O Santos iniciou uma nova etapa da preparação para a sequência da temporada. Após dedicar a primeira semana da intertemporada ao condicionamento físico, o técnico Cuca comandou nesta segunda-feira (29) o primeiro treinamento com foco técnico e tático no CT Rei Pelé, já pensando na retomada do Campeonato Brasileiro e dos demais compromissos do clube.
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A principal novidade ficou por conta do retorno de três jogadores às atividades com o restante do elenco. Recuperados de lesões musculares, os volantes João Schmidt e Gabriel Menino, além do meia Thaciano, participaram normalmente dos trabalhos no gramado e passam a ser opções para a comissão técnica na reta final da preparação. Os dois primeiros se recuperaram de problemas no músculo posterior da coxa direita, enquanto Thaciano tratou uma lesão muscular na mesma região.
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Se por um lado Cuca ganhou reforços, por outro ainda monitora a evolução de atletas que seguem em fase de transição. O volante Willian Arão, o meia Gabriel Bontempo e o lateral-direito Igor Vinícius continuam cumprindo um cronograma individual de recuperação física antes de serem reintegrados definitivamente às atividades com bola.
Arão e Bontempo deram um importante passo no último fim de semana ao voltarem a treinar no gramado depois de passarem vários dias realizando apenas trabalhos de fortalecimento muscular na academia. A tendência é que ambos sejam incorporados gradualmente às atividades comandadas por Cuca ao longo desta semana, conforme a resposta física apresentada nos treinamentos.
A comissão técnica intensificará a carga de trabalho nos próximos dias. O planejamento prevê treinos em dois períodos entre terça (30) e quinta-feira (1), enquanto a atividade de sexta (3) será realizada apenas pela manhã. O objetivo é acelerar o ganho de ritmo da equipe antes da retomada oficial das competições.
Depois de priorizar a parte física durante a primeira semana da intertemporada, Cuca passa agora a trabalhar aspectos táticos, posicionamento e variações de jogo. A expectativa é que praticamente todo o elenco esteja disponível para essas atividades, permitindo ao treinador iniciar a definição da equipe que enfrentará o Botafogo, em 16 de julho, pela volta do Campeonato Brasileiro. O Santos também trabalha para confirmar amistosos preparatórios antes do retorno às competições oficiais.
Confira programação da semana:
Segunda-feira (29)
Apresentação às 8h e treino às 9h no CT Rei Pelé.
Terça-feira (30)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (1)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (2)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (3)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
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