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Cuca inicia treinos táticos no Santos e ganha reforços durante intertemporada

João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano voltam ao grupo; trio segue em recuperação física

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
29/06/2026 21:53
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Igor Vinicius durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Igor Vinicius durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos iniciou uma nova etapa da preparação para a sequência da temporada. Após dedicar a primeira semana da intertemporada ao condicionamento físico, o técnico Cuca comandou nesta segunda-feira (29) o primeiro treinamento com foco técnico e tático no CT Rei Pelé, já pensando na retomada do Campeonato Brasileiro e dos demais compromissos do clube.

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    • A principal novidade ficou por conta do retorno de três jogadores às atividades com o restante do elenco. Recuperados de lesões musculares, os volantes João Schmidt e Gabriel Menino, além do meia Thaciano, participaram normalmente dos trabalhos no gramado e passam a ser opções para a comissão técnica na reta final da preparação. Os dois primeiros se recuperaram de problemas no músculo posterior da coxa direita, enquanto Thaciano tratou uma lesão muscular na mesma região.

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    Gabriel Barbosa durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Gabriel Barbosa durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Se por um lado Cuca ganhou reforços, por outro ainda monitora a evolução de atletas que seguem em fase de transição. O volante Willian Arão, o meia Gabriel Bontempo e o lateral-direito Igor Vinícius continuam cumprindo um cronograma individual de recuperação física antes de serem reintegrados definitivamente às atividades com bola.

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    Arão e Bontempo deram um importante passo no último fim de semana ao voltarem a treinar no gramado depois de passarem vários dias realizando apenas trabalhos de fortalecimento muscular na academia. A tendência é que ambos sejam incorporados gradualmente às atividades comandadas por Cuca ao longo desta semana, conforme a resposta física apresentada nos treinamentos.

    A comissão técnica intensificará a carga de trabalho nos próximos dias. O planejamento prevê treinos em dois períodos entre terça (30) e quinta-feira (1), enquanto a atividade de sexta (3) será realizada apenas pela manhã. O objetivo é acelerar o ganho de ritmo da equipe antes da retomada oficial das competições.

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    Depois de priorizar a parte física durante a primeira semana da intertemporada, Cuca passa agora a trabalhar aspectos táticos, posicionamento e variações de jogo. A expectativa é que praticamente todo o elenco esteja disponível para essas atividades, permitindo ao treinador iniciar a definição da equipe que enfrentará o Botafogo, em 16 de julho, pela volta do Campeonato Brasileiro. O Santos também trabalha para confirmar amistosos preparatórios antes do retorno às competições oficiais.

    Confira programação da semana:

    Segunda-feira (29)
    Apresentação às 8h e treino às 9h no CT Rei Pelé.

    Terça-feira (30)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Quarta-feira (1)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Quinta-feira (2)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Sexta-feira (3)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

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