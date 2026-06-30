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Camisa azul inspirada em Neymar rende R$ 6,5 milhões ao Santos em um ano

Peça é a mais vendida desde maio de 2025 e representa 36% da receita gerada pelas lojas oficiais

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
30/06/2026 16:47
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Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Um ano após o lançamento da camisa azul, desenvolvida em parceria com a Umbro, o Santos comemora resultados expressivos em sua operação de varejo. Considerando também as unidades comercializadas na pré-venda, o clube alcançou um faturamento de R$ 6,5 milhões com o uniforme, lançado em maio de 2025 em alusão ao retorno de Neymar Jr.

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    • Desde que a Netshoes reassumiu a operação das lojas oficiais e iniciou a nova fase da Santos Store, em janeiro de 2025, a camisa azul se tornou o produto mais vendido, sendo responsável por 36% de toda a receita gerada no período. Esse percentual sobe para 45% quando considerados apenas os produtos comercializados entre 30 de maio do ano passado e o momento atual.

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    Neymar em duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Neymar em duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Novo item favorito do torcedor santista:

    Outro dado que chama atenção é que mais da metade das unidades vendidas foi personalizada com a estampa "Neymar 10", responsável por 63% das vendas do uniforme. Nesse período, a segunda camisa mais vendida foi o uniforme I da temporada 2025/2026.

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    — Esta camisa foi muito bem aceita pela torcida porque representa o retorno de um ídolo e de um atleta identificado com o clube, como o Neymar Jr. Notamos nos jogos do Santos que há sempre muitos torcedores vestindo o uniforme azul. O lançamento desta camisa, em parceria com a Umbro, foi um grande acerto do clube - afirma o presidente Marcelo Teixeira.

    De acordo com dados da Netshoes, somente na pré-venda, realizada sem divulgação prévia do produto, foram comercializadas 2.330 unidades. Em volume de vendas, trata-se de uma das maiores pré-vendas já registradas pela operação.

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    — Contamos com o apoio de parceiros importantes, como a Umbro e a própria Netshoes, para viabilizar esta operação. Adaptamos o nosso calendário de lançamentos de camisas e aceleramos a produção, porque a camisa azul precisava ser lançada antes de junho, com Neymar Jr. já em campo - explica Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do clube.

    A camisa azul segue disponível para os torcedores nas lojas oficiais. Os preços variam entre R$ 379,99, na versão torcedor, e R$ 549,99, na versão jogador. Clique aqui para comprar.

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