Lucas Veríssimo chega ao Brasil e projeta estreia no clássico entre Santos e Corinthians

O zagueiro do Santos Lucas Veríssimo desembarcou na noite da última quinta-feira (12) no Brasil após enfrentar dificuldades para encontrar voos que saíssem do Catar em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

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O jogador foi anunciado no dia 3 de março, com vínculo por três temporadas e opção de renovação por mais um ano. Ele pertencia ao Al-Duhail, mas estava atuando pelo Al-Wakrah, ambos do Catar.

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Lucas Veríssimo retorna ao Peixe após cinco anos. Ele deixou o clube após a disputa da final da Libertadores de 2021. Menino da Vila, o zagueiro também acumula passagens pelo Benfica, de Portugal, e pelo Corinthians.

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O defensor já foi regularizado no BID da CBF e pode fazer sua estreia contra o Corinthians, no clássico do próximo domingo (15), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Eu quero estar disponível. Eu vinha jogando, estava com ritmo de jogo. Nesse período em que esperei pela disponibilidade de voo, estava treinando sozinho. Não perdi ritmo. Vamos ver certinho e definir - explicou.

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O jogador também comentou sobre a dificuldade para deixar o Catar por causa dos conflitos bélicos no Oriente Médio, com ataques promovidos pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã e outros países da região.

— A situação estava difícil. Fiquei 10 dias na expectativa de pegar um voo, sempre remarcando e trocando as datas. O avião não estava cheio. Estou bem e seguro, e isso é o mais importante - disse.

Veríssimo também revelou que já cogitava retornar ao futebol brasileiro após receber propostas no início do ano.

— Já tinha propostas desde janeiro. Havia algumas conversas. Eu não esperava, estava normalmente no clube no Catar. Quando apareceu o Santos, o coração balançou um pouco. Fico feliz que, perto de a janela fechar, as coisas tenham acontecido. Agora é construir uma nova história no clube - ressaltou.

A esposa do jogador, Amanda Veríssimo, também comentou sobre o alívio de conseguir embarcar com os filhos, os cachorros e uma funcionária da família. Ela tem familiares na cidade de Santos e, desde a confirmação da negociação, vinha registrando nas redes sociais a rotina da família nos últimos dias no Catar.

— Foi um alívio. As autoridades passam tranquilidade para a população. A gente se assustava mais com os alarmes do que com os mísseis. Foi um alívio, porque meu marido precisava trabalhar e agora é estar com a família em Santos - explicou Amanda.

Menino da Vila:

Natural de Jundiaí, Veríssimo chegou à base do Santos em 2013 e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Já no ano seguinte, a joia santista ganhou destaque e assumiu a titularidade.

Foram 190 jogos disputados e 7 gols marcados ao longo de sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, sendo campeão paulista de 2016. De volta, Veríssimo também reencontrará Luan Peres, companheiro de zaga em 2020.

Após o anúncio oficial, Veríssimo também celebrou pelas redes sociais do Peixe o retorno para casa depois de cinco anos.

-Estou contente e alegre de estar voltando para casa, para o clube que me revelou. Espero retribuir à altura tudo o que o clube fez por mim. Gostaria de agradecer ao Alexandre Mattos, ao presidente Marcelo Teixeira e a comissão técnica por todo esforço que foi feito e pela confiança. Vamos pra cima! - concluiu.

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