Comemoração 'de tênis' em Mirassol x Santos conecta futebol ao Banana Bowl; entenda

O lateral-direito Igor Formiga chamou atenção ao comemorar um dos gols do Mirassol com gestos que simulavam rebatidas de tênis, durante o empate por 2 a 2 com o Santos na noite de terça-feira (10), no estádio Maião, pela quinta rodada do Brasileirão. A celebração repercutiu nas redes sociais e foi associada ao fato de Mirassol ser uma das sedes do Banana Bowl de 2026.

O torneio, disputado entre os dias 14 e 22 de março, também será em São José do Rio Preto. A competição juvenil já teve a participação de jogadores como Gustavo Kuerten e, mais recentemente, João Fonseca.

A relação entre o futebol e o evento faz parte de uma parceria entre a Federação Paulista de Tênis e o Mirassol, com ações voltadas à integração entre modalidades esportivas na região. Presidente da federação, Danilo Gaino comentou o simbolismo da comemoração do jogador.

— A comemoração do Igor Formiga acabou simbolizando exatamente o que a gente acredita: o esporte conecta pessoas, modalidades e inspira novos atletas. Receber o Banana Bowl e ter essa parceria com o Mirassol ajuda a mostrar que o tênis também faz parte da identidade esportiva da nossa região.

O próprio atleta afirmou que acompanha a modalidade e desejou sucesso aos participantes da competição juvenil.

— Eu admiro muito o tênis, é um esporte que eu brinco com meus colegas nos dias de folga. Em relação à galera que vai participar do Banana Bowl, desejo muita sorte na carreira deles. O tênis pode parecer fácil, mas não é. Só que, com dedicação, esses garotos e garotas têm tudo para avançar e realizar o sonho de serem atletas profissionais.

O Banana Bowl reúne jovens tenistas da América do Sul e é considerado etapa de formação para atletas que pretendem seguir carreira no circuito profissional. A realização do torneio em Mirassol e São José do Rio Preto amplia a presença do evento no interior paulista.

Igor Formiga comemora gol pelo Mirassol contra o Santos com gestual de tênis (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

