Comemoração 'de tênis' em Mirassol x Santos conecta futebol ao Banana Bowl; entenda
Igor Formiga revela ser fã da modalidade; cidade do interior de SP recebe tradicional competição
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral-direito Igor Formiga chamou atenção ao comemorar um dos gols do Mirassol com gestos que simulavam rebatidas de tênis, durante o empate por 2 a 2 com o Santos na noite de terça-feira (10), no estádio Maião, pela quinta rodada do Brasileirão. A celebração repercutiu nas redes sociais e foi associada ao fato de Mirassol ser uma das sedes do Banana Bowl de 2026.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Brasileirão Feminino A3 2026: veja formato, datas e times participantes
Futebol Feminino12/03/2026
- Futebol Nacional
Veja os gols desta quarta-feira de Brasileirão: Atlético, Flamengo, BaVi e mais
Futebol Nacional12/03/2026
- Futebol Nacional
Clubes do Rio se destacam na terceira fase da Copa do Brasil
Futebol Nacional12/03/2026
➡️ Alcaraz cita evolução de João Fonseca na derrota para Sinner; veja vídeo
O torneio, disputado entre os dias 14 e 22 de março, também será em São José do Rio Preto. A competição juvenil já teve a participação de jogadores como Gustavo Kuerten e, mais recentemente, João Fonseca.
A relação entre o futebol e o evento faz parte de uma parceria entre a Federação Paulista de Tênis e o Mirassol, com ações voltadas à integração entre modalidades esportivas na região. Presidente da federação, Danilo Gaino comentou o simbolismo da comemoração do jogador.
— A comemoração do Igor Formiga acabou simbolizando exatamente o que a gente acredita: o esporte conecta pessoas, modalidades e inspira novos atletas. Receber o Banana Bowl e ter essa parceria com o Mirassol ajuda a mostrar que o tênis também faz parte da identidade esportiva da nossa região.
O próprio atleta afirmou que acompanha a modalidade e desejou sucesso aos participantes da competição juvenil.
— Eu admiro muito o tênis, é um esporte que eu brinco com meus colegas nos dias de folga. Em relação à galera que vai participar do Banana Bowl, desejo muita sorte na carreira deles. O tênis pode parecer fácil, mas não é. Só que, com dedicação, esses garotos e garotas têm tudo para avançar e realizar o sonho de serem atletas profissionais.
O Banana Bowl reúne jovens tenistas da América do Sul e é considerado etapa de formação para atletas que pretendem seguir carreira no circuito profissional. A realização do torneio em Mirassol e São José do Rio Preto amplia a presença do evento no interior paulista.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias