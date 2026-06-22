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Santos se reapresenta no CT Rei Pelé após 21 dias de férias

Peixe vai jogar pelo Brasileirão e Sul-Americana no final de julho

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
22/06/2026 17:51
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Jogadores do Santos retornam ao CT Rei Pelé depois de 21 dias de férias. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Jogadores do Santos retornam ao CT Rei Pelé depois de 21 dias de férias. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após 21 dias de férias, o Santos se reapresentou na tarde desta segunda-feira (22) no CT Rei Pelé, dando início à intertemporada visando os compromissos do segundo semestre de 2026.

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    • Logo na chegada ao centro de treinamento, os jogadores foram submetidos a uma série de exames médicos, físicos e avaliações fisiológicas no CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol). O elenco foi dividido em grupos, e parte dos atletas já realizou atividades no gramado. A programação de avaliações será concluída nesta terça-feira (23).

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    Gabigol realiza exames médicos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Gabigol realiza exames médicos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    O coordenador do Núcleo de Saúde do clube, Rodrigo Zogaib, explicou a organização do processo e detalhou a intensidade dos testes aplicados no elenco.

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    — Fizemos uma divisão de sete subgrupos com quatro atletas cada para conseguir realizar todas as avaliações entre hoje (segunda) e terça-feira. Mesmo com os testes, já tem gente treinando no campo, seguindo uma progressão gradual. Como os jogadores tiveram mais de duas semanas de descanso, estamos repetindo praticamente todo o protocolo do início da temporada. Ele envolve áreas como medicina, fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição, odontologia e oftalmologia. São testes de força, potência, resistência, saltos, avaliações termográficas, aferição de dobras cutâneas, percentuais musculares e de gordura, ultrassonografia da camada adiposa, ergoespirometria, além de exames sanguíneos e avaliações clínicas. Também incorporamos testes de neuromodulação no nosso LATEC (Laboratório de Aprimoramento Técnico Cognitivo) — afirmou.

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    Os jogadores João Schmidt, Thaciano e Gabriel Menino, que se recuperam de lesões musculares sofridas antes da pausa, iniciaram o processo de transição física no gramado do CT.

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    A programação semanal prevê treinos em dois períodos na terça (23), quarta (24), quinta (25) e sexta-feira (26). No sábado (27) e domingo (28), as atividades serão realizadas no período da manhã.

    Com o primeiro jogo previsto apenas para o fim de julho, Zogaib destacou a importância do período maior de preparação para o elenco santista. O Peixe terá pela frente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

    — Por conta da Copa do Mundo, o Paulistão começou muito cedo, com apenas oito dias de pré-temporada. Não tivemos tempo adequado de preparação, e isso refletiu em um número maior de lesões entre abril e maio no futebol brasileiro, não apenas no Santos. Agora, com mais de 20 dias de intertemporada, conseguiremos um trabalho mais estruturado, reduzindo riscos. Ainda assim, teremos um calendário com intervalos curtos entre jogos até o fim da temporada, o que exige atenção constante - concluiu.

    Confira a programação da semana:

    Segunda-feira (22)
    Reapresentação às 14h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Terça-feira (23)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Quarta-feira (24)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Quinta-feira (25)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Sexta-feira (26)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Sábado (27)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Domingo (28)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

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