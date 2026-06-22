Messi admite pênalti mal batido, mas celebra 'semana tranquila' na Copa do Mundo Argentina encara a Jordânia na última rodada da fase de grupos

Autor dos dois gols da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, Messi reconheceu ter batido mal o pênalti desperdiçado na etapa inicial. Em entrevista ao fim da partida, o camisa 10 comentou sobre a dificuldade imposta pela equipe europeia, mas celebrou a classificação antecipada.

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- Quando esse grupo se junta, a gente curte estar juntos, competir, treinar, viver o dia a dia. Vamos seguir tentando viver essa dinâmica, essa sintonia com a torcida, que sonha com o titulo, mas é jogo a jogo. O campeonato é largo, difícil e temos que nos preparar independentemente do adversário. Houve um momento em que (o jogo) estava difícil por conta do pênalti, que bati muito mal, mas pudemos reverter a situação e conquistar os três pontos.

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Lionel Messi também comemorou o fato da Argentina poder ter uma "semana tranquila" em meio a Copa do Mundo com a classificação assegurada. No sábado (27), a Albiceleste encara a Jordânia na 3ª rodada do Grupo J e com grandes chances de chegar sem riscos de perder a liderança da chave.

- Foi um triunfo complicado, sabíamos que seria uma partida de muita intensidade, que a gente não poderia diminuir o ritmo. Estou feliz pelo resultado, pela classificação. Foi uma vitória importante para chegarmos aos seis pontos e termos uma semana mais tranquila. Estava dentro dos nossos planos as duas vitórias. O mais importante era a classificação. Queremos vencer todos os jogos, mas sabemos que não é fácil e temos que mostrar isso dentro de campo.

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Na atual edição da Copa do Mundo, Messi possui a artilharia do torneio com cinco gols marcados em duas partidas. Diante da Jordânia, o camisa 10 pode ampliar seus números, embora exista a chance de Scaloni mesclar a equipe e preservar jogadores considerados chaves para o mata-mata.

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