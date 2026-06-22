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Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva após a Copa do Mundo

Zagueiro estava livre no mercado após deixar o Porto

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 17:22
Atualizado há 12 minutos
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Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva nesta segunda-feira (22). O jogador deixou o Tricolor no fim do ano passado rumo ao Porto. No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o clube português e estava livre no mercado. Desde então, o Flu tentava ter o ídolo de volta. As partes firmaram contrato até o fim de 2026.

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    Contra a vontade do Fluminense, Thiago Silva se despediu do clube carioca no fim de 2025. A diretoria tricolor tentou fazer com que o jogador cumprisse o contrato — que se encerraria agora no meio de 2026 — até o fim, mas sem sucesso. Na época da saída do zagueiro, a reportagem do Lance! ouviu que o desejo da direção era ter o jogador no time pelo máximo de tempo possível.

    Thiago deixou o Tricolor rumo à Europa com objetivo estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O defensor não foi chamado pela Seleção Brasileira, rescindiu com o Porto e ficou com futuro incerto.

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    Inicialmente, uma volta ao Fluminense parecia o fim menos provável. Thiago Silva avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início a caminhada como treinador. O Tricolor, no entanto, iniciou uma "força tarefa" para convencer o jogador do retorno. Nos últimos dias, as conversas avançaram e o zagueiro terá mais uma passagem pelo time.

    Vale lembrar que Thiago Silva falou em entrevista recente que a decisão dele de deixar o clube carioca poderia ter sido diferente se Zubeldía tivesse chegado antes.

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    — Essa decisão foi tomada no início de outubro. Todos ali sabiam dessa minha decisão, a não ser o treinador (Zubeldía), que chegou depois. Inclusive eu falei pra ele, pessoalmente. "Mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia". A minha ideia foi tomada lá atrás, por coisas que não têm aqui o que falar — disse à "Tnt Sports".

    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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