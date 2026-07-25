Gol contra do Santos contra a Chapecoense repercute: 'Bizarro'
Peixe ficou no empate diante do lanterna na Vila Belmiro
João Ananias virou alvo de críticas de torcedores nas redes sociais, na noite deste sábado (25), após marcar contra o próprio gol em Santos x Chapecoense. O lance garantiu a virada do time de Chapecó na Vila Belmiro.
A jogada aconteceu depois de um cruzamento na área. João Ananias tentou cortar de carrinho, mas acabou mandando a bola contra o próprio gol. Antes disso, Neymar havia aberto o placar para o Santos, e Marcinho empatou para a Chapecoense. No final, o camisa 10 do Peixe fez mais um e deixou tudo igual.
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Nas redes sociais, o gol contra do jovem zagueiro em Santos x Chapecoense viralizou durante a partida. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o lance
Como foi o jogo entre Santos e Chapecoense
O Santos foi amplamente superior durante a primeira etapa na Vila Belmiro. Com uma formação mais agressiva, o Peixe demorou alguns minutos para encaixar seu jogo, mas assumiu o controle da partida aos poucos e passou a criar as principais oportunidades. Neymar foi o principal articulador das ações ofensivas, carregando a bola e procurando os companheiros no ataque. O camisa 10 tentou três finalizações antes de encontrar as redes em uma jogada de qualidade: após tabelar com Barreal dentro da área, bateu colocado e apenas tirou o goleiro da jogada para colocar o Santos em vantagem. Na celebração, Neymar simulou uma distribuição de cartas, em alusão às críticas que recebeu por participar de partidas de pôquer durante a semana.
A Chapecoense, mais recuada, encontrou uma boa oportunidade para buscar o empate aos 38 minutos. Depois de uma falha da defesa santista, o lateral Fernando apareceu praticamente livre na pequena área, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe catarinense ainda finalizou uma segunda vez, com Tubarão, já nos instantes finais antes do intervalo.
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De maneira geral, porém, a Chapecoense pouco ameaçou a meta defendida por Brazão. O Santos, por sua vez, ainda tenta ganhar entrosamento com a nova configuração do time, que conta com Neymar mais avançado e Bontempo desempenhando a função de segundo volante. Apesar do domínio territorial e da maior iniciativa, a equipe ainda precisa melhorar a presença no último terço do campo e ter mais precisão na hora de concluir as jogadas.
Na volta para a segunda etapa, o treinador da Chapecoense, Rafael Lacerda, promoveu três substituições, tornando a equipe mais ofensiva em campo. O resultado das alterações não demorou para aparecer. Aos cinco, Giovanni Augusto invadiu a área pela direita e cruzou para Marcinho, livre, tocar no canto de Gabriel Brazão e empatar. Dez minutos depois, em jogada idêntica, a Chape virou após Bolasie cruzar e o zagueiro João Ananias fazer contra.
O jogo seguiu na mesma toada, com os visitantes sem sustos. Até que Caballero foi derrubado na área. Pênalti que Neymar cobrou com categoria para empatar.
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