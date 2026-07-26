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Dublador revela provocação de Neymar em Santos x Chapecoense

Santos está a um ponto da zona de rebaixamento

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
26/07/2026 11:34
Atualizado há 1 minutos
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Comemoração de Neymar repercutiu nas redes sociais (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)
Comemoração de Neymar repercutiu nas redes sociais (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Santos Chapecoense se enfrentaram na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de seus torcedores na Vila Belmiro, o Peixe ficou no empate por 2 a 2. Neymar abriu o placar no primeiro tempo e balançou as redes no segundo para buscar o empate. No entanto, o que chamou atenção foi a comemoração após o primeiro gol, e uma provocação do ídolo santista após igualar o placar no final da partida.

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Em primeiro momento, Neymar balançou as redes com a bola rolando, durante sua comemoração, respondeu algumas críticas com a mímica de estar jogando poker. No segundo gol o camisa 10 marcou de pênalti, também na reta final do jogo e provocou os adversários, assim como contra Noruega, mas desta vez, com o placar empatado.

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Provocação de Neymar em Santos x Chapecoense

Por meio das redes sociais, o dublador e influenciador Gustavo Machado realizou o trabalho de leitura labial de todas as participações de Neymar em campo contra a Chapecoense.

Resultado do jogo para ambos os times no Brasileirão

O Peixe teve um primeiro tempo dominante, controlou as ações e abriu o placar com Neymar, que voltou a marcar pelo Brasileirão depois da participação no Mundial. A Chapecoense, porém, reagiu na segunda etapa e conseguiu virar a partida com gols de Marcinho e João Ananias, este último contra. Quando a derrota parecia definida, Neymar voltou a aparecer como protagonista e deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti.

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Com o 2 a 2, o Santos chegou aos 22 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela do Brasileirão, ganhando duas colocações na classificação. O resultado também trouxe um pouco mais de tranquilidade para o Peixe na luta contra o rebaixamento, embora a equipe ainda precise somar pontos nas próximas rodadas para se afastar definitivamente da parte inferior da tabela.

Para a Chapecoense, o ponto conquistado na Vila Belmiro levou a equipe aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O time catarinense permanece na última colocação, mas deixa Santos com um resultado importante para a sequência da luta contra o rebaixamento. A equipe chegou a estar em vantagem no segundo tempo, depois de reagir ao domínio santista na etapa inicial, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Neymar.

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