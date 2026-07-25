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Neymar toma terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Santos no Brasileirão

Camisa 10 do Peixe marcou os dois gols da equipe no empate contra a Chapecoense; saiba mais sobre a partida e veja números do craque santista

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
25/07/2026 21:52
Atualizado há 1 minutos
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Neymar Jr. durante a partida contra a Chapecoense, duelo válido pelo Brasileirão.
Avalie os jogadores do Santos no empate contra a Chapecoense Peixe não empolga e empata com a Chapecoense em casa com dois gols do Neymar; situação do Peixe fica complicada no campeonato, entenda. 📲https://lance.top/6v1zm

A volta de Neymar ao Santos, após a Copa do Mundo, não veio com vitória. Mesmo marcando dois gols na partida, o camisa 10 santista não conseguiu ajudar o Peixe a sair com o triunfo, e viu a equipe empatar por 2 a 2 contra a Chapecoense, em plena Vila Belmiro. Além do resultado negativo para o Alvinegro, o craque da Baixada levou o terceiro cartão amarelo e não jogará o próximo jogo do Brasileirão contra o Athletico-PR, também em casa, no dia 9 de agosto.

Aos 30 minutos da segunda etapa, com o Santos perdendo por 2 a 1, após levar virada da Chape, Neymar levou uma dura entrada do lateral-direito do Verdão do Oeste, Bruno Tubarão. O astro santista não gostou da situação e, mesmo com a falta marcada pelo árbitro, acabou empurrando o defensor da Chapecoense. O ato fez com que Neymar, que estava jogando pendurado, recebesse cartão amarelo e, assim, ficasse suspenso para a próxima partida do Peixe na competição.

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Como foi o jogo?

O Santos reencontrou sua torcida após mais de um mês longe de casa devido à pausa para a Copa do Mundo. Desde os primeiros minutos, o Peixe tentou impor o ritmo de jogo, mas pecou pela falta de objetividade. Apesar de registrar 71% de posse de bola na primeira etapa, o Alvinegro finalizou sete vezes, sendo apenas duas no alvo, contra duas tentativas e um chute no gol da Chapecoense. O placar só foi aberto aos 36 minutos, em um bonito chute de Neymar Jr.

No entanto, a etapa final começou em tom completamente diferente. O Verdão do Oeste promoveu três alterações no intervalo que renovaram o fôlego ofensivo da equipe. Aos seis minutos, a Chapecoense empatou com o atacante Marcinho, que havia acabado de entrar. Apenas onze minutos após sofrer o gol de empate, o Alvinegro cedeu a virada com um gol contra do zagueiro João Ananias.

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Logo após o gol adversário, o técnico Cuca promoveu três mudanças de uma vez, colocando Oliva, Gabriel Menino e Caballero nos lugares de Igor Vinícius, William Arão e Rollheiser. Mesmo com as alterações, o Santos seguiu sem assustar a meta catarinense. A última cartada veio com as entradas de Rony e Thaciano na reta final, mas o gol de empate do Peixe veio novamente dos pés do Neymar, que marcou de pênalti, aos 44 minutos da etapa final. Dessa maneira, a partida terminou empatada pelo placar de 2 a 2.

Apesar do resultado, o Santos subiu uma posição na tabela e soma 22 pontos. A fase, no entanto, é de alerta: a equipe acumula apenas uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão e está a apenas dois pontos do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que ainda joga neste sábado (25) contra o Mirassol.

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Já a Chapecoense permanece na lanterna do campeonato, com 10 pontos, e conquistou apenas o seu terceiro ponto como visitante em dez partidas longe de casa. O time catarinense vem de uma sequência de quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. Na próxima quarta-feira (29), o Verdão do Oeste recebe o próprio Vasco em confronto direto.

Números do Neymar no Brasileirão

Ao todo, Neymar, com os dois tentos na partida contra a Chapecoense, chegou a seis gols marcados, sendo o vice-artilheiro da equipe no Brasileirão, somente atrás de Gabigol, que balançou as redes sete vezes na competição. Além dos gols, o craque santista conta com duas assistências, participando assim de oito gols da equipe santista no campeonato.

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Gol de Neymar contra Chapecoense movimenta web
Gol de Neymar contra Chapecoense movimenta web (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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