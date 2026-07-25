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Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos no empate contra a Chapecoense

Peixe joga mal e empata com a Chapecoense em casa com dois gols do Neymar; situação do Peixe é complicada no campeonato

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
25/07/2026 20:36
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Neymar Jr., autor de dois gols, no empate do Santos contra a Chapecoense na Vila Belmiro.
Neymar Jr., autor de dois gols, no empate do Santos contra a Chapecoense na Vila Belmiro - (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress) ORG XMIT: MARCO MIATELO

Na volta de Neymar, após mais de dois meses sem atuar com a camisa do Peixe, o Santos entrou pressionado para pontuar, mas ficou apenas no empate por 2 a 2 com a Chapecoense, com dois gols do camisa 10. Com o tropeço amargo em casa, o Alvinegro Praiano chegou aos 22 pontos e desperdiçou a oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, qual foi o grande destaque do jogo? Avalie o desempenho dos jogadores:

Como foi o jogo do Santos?

O Santos reencontrou sua torcida após mais de um mês longe de casa devido à pausa para a Copa do Mundo. Desde os primeiros minutos, o Peixe tentou impor o ritmo de jogo, mas pecou pela falta de objetividade. Apesar de registrar 71% de posse de bola na primeira etapa, o Alvinegro finalizou sete vezes, sendo apenas duas no alvo, contra duas tentativas e um chute no gol da Chapecoense. O placar só foi aberto aos 36 minutos, em um bonito chute de Neymar Jr.

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No entanto, a etapa final começou em tom completamente diferente. O Verdão do Oeste promoveu três alterações no intervalo que renovaram o fôlego ofensivo da equipe. Aos seis minutos, a Chapecoense empatou com o atacante Marcinho, que havia acabado de entrar. Apenas onze minutos após sofrer o gol de empate, o Alvinegro cedeu a virada com um gol contra do zagueiro João Ananias.

Logo após o gol adversário, o técnico Cuca promoveu três mudanças de uma vez, colocando Oliva, Gabriel Menino e Caballero nos lugares de Igor Vinícius, William Arão e Rollheiser. Mesmo com as alterações, o Santos seguiu sem assustar a meta catarinense. A última cartada veio com as entradas de Rony e Thaciano na reta final, mas o gol de empate do Peixe veio novamente dos pés do Neymar, que marcou de pênalti, aos 44 minutos da etapa final. Dessa maneira, a partida terminou empatada pelo placar de 2 a 2.

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Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense
Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress) ORG XMIT: MARCO MIATELO

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