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Neymar rebate críticas e nega cobrança a jovens no Santos diante da Chapecoense

Atacante desmentiu desentendimento no empate do último sábado

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
26/07/2026 16:42
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Comemoração de Neymar repercutiu nas redes sociais (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)
Neymar comemora gol contra a Chape; atacante negou treta com jovens no Santos (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

O atacante Neymar veio a público neste domingo (26) para negar que tenha protagonizado uma discussão com alguns jogadores jovens do Santos após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Em uma publicação nas redes sociais, o camisa 10 afirmou que as informações sobre uma suposta cobrança individual são inverídicas e garantiu que a conversa no vestiário foi em um tom normal.

Segundo Neymar, a conversa teve como objetivo cobrar uma reação coletiva depois de uma partida na qual o Santos deixou escapar uma vantagem construída no primeiro tempo e precisou buscar o empate nos minutos finais.

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Neymar nega cobrança direcionada aos jovens do Santos

Em seu pronunciamento, Neymar afirmou que a cobrança ocorreu entre diversos jogadores e citou nominalmente alguns dos atletas que participaram da conversa. O atacante também rejeitou a ideia de que tenha escolhido os jovens do elenco como alvos específicos da bronca.

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— Fala, rapaziada, bom domingo a todos. Não é um domingo que a gente queria, mas é isso, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Outra coisa, estou vendo que tá sendo algumas coisas sobre que eu cobrei os jovens dentro do vestiário. Totalmente mentira. Quem repassou isso, por favor, não faça isso. Não faça isso, não minta. Não minta, pode perguntar pra quem quiser que tá dentro do vestiário. Foi uma cobrança para o time, conversamos, eu, Lucas, Arão, Gabi, todos falamos ali, Brazão. E a gente se cobrou, obviamente, porque a gente é competitivo, a gente quer ganhar, a gente quer vencer. Mas não teve nenhuma cobrança com os jovens, não. Isso eu não vou aceitar a partir de agora, não vou aceitar essas mentiras que vocês vão ficar soltas na internet, não — disse Neymar.

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Neymar com a bola nas mãos corre para o centro do campo após gol pelo Santos
Neymar comemora gol pelo Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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A manifestação aconteceu depois de uma reportagem do "ge" relatar que Neymar teria adotado um tom considerado excessivo com Gabriel Bontempo e João Ananias durante o intervalo da partida. De acordo com a publicação, o episódio teria provocado desconforto dentro do grupo e contribuído para um ambiente de tensão no vestiário santista.

— E outra coisa, se tiver que cobrar dentro do vestiário um ao outro, independente de quem seja, é normal no futebol, é normal de um grupo que quer vencer. Vocês que estão fazendo essas matérias mal intencionadas e mentirosas, não sabem de nada, não sabem o que é futebol e não participam, e nunca participaram de um elenco — afirmou o jogador.

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Histórico recente aumenta a repercussão

O episódio também ganhou repercussão por causa de outros acontecimentos envolvendo Neymar e jogadores mais jovens do Santos. No ano passado, Deivid Washington teria sido alvo de fortes críticas do atacante dentro do vestiário, segundo relatos citados na apuração.

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Mais recentemente, durante um treinamento, Neymar se envolveu em um episódio com Robinho Jr. após um lance interpretado pelo camisa 10 como desrespeitoso. O atacante teria dado um tapa no rosto do jovem, que posteriormente notificou o Santos de forma extrajudicial. Depois do episódio, Neymar pediu desculpas publicamente.

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