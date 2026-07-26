Sormani perde a paciência e pede punição a Neymar: 'Cansei' Santos está a um ponto da zona de rebaixamento

Santos e Chapecoense se enfrentaram na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar foi o autor dos gols do Peixe neste confronto. Diante de seus torcedores na Vila Belmiro, o Alvinegro ficou no empate por 2 a 2. O camisa 10 abriu o placar no primeiro tempo e balançou as redes no segundo para buscar o empate.

Com o empate na Vila Belmiro diante dos torcedores, Fábio Sormani detonou o recente desempenho do Peixe na competição, e destacou uma falta de disciplina do camisa 10 do Santos.

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Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Crítica de Sormani a Neymar

Utilizando as redes sociais, Fábio Sormani publicou um vídeo em seu próprio canal criticando a atuação recente do Alvinegro Praiano, e destacou a ausência de Neymar no próximo confronto contra o Athletico-PR:

- Time safado, sem-vergonha. É o nosso time, é o Santos Futebol Clube! Fez 2 gols porque arrumaram um pênalti para o Santos. NÃO foi pênalti em cima do Caballero! - apontou o jornalista.

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Posteriormente, o comentarista também apontou a atuação de Neymar durante a partida, e mencionou o cartão amarelo recebido pelo jogador, logo nos minutos finais do confronto:

- Eu já defendi muito o Neymar, mas eu estou cansado desse mimizeiro. O Neymar tinha que ser MULTADO hoje, porque ele pediu esse cartão amarelo e não vai jogar contra o Athletico. É capaz que seja até melhor, ele traz consigo uma coisa pesada: o Neymar pilha todo mundo no jogo, companheiros e arbitragem! - detonou o jornalista.

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Resultado do jogo para Santos e Chapecoense no Brasileirão

O Peixe teve um primeiro tempo dominante, controlou as ações e abriu o placar com Neymar, que voltou a marcar pelo Brasileirão depois da participação no Mundial. A Chapecoense, porém, reagiu na segunda etapa e conseguiu virar a partida com gols de Marcinho e João Ananias, este último contra. Quando a derrota parecia definida, Neymar voltou a aparecer como protagonista e deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti.

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Com o 2 a 2, o Santos chegou aos 22 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela do Brasileirão, ganhando duas colocações na classificação. O resultado também trouxe um pouco mais de tranquilidade para o Peixe na luta contra o rebaixamento, embora a equipe ainda precise somar pontos nas próximas rodadas para se afastar definitivamente da parte inferior da tabela.

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Para a Chapecoense, o ponto conquistado na Vila Belmiro levou a equipe aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O time catarinense permanece na última colocação, mas deixa Santos com um resultado importante para a sequência da luta contra o rebaixamento. A equipe chegou a estar em vantagem no segundo tempo, depois de reagir ao domínio santista na etapa inicial, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Neymar.

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