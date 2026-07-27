Com gols contra Chape, Neymar sobe para 9º lugar no ranking de artilheiros do Santos
Camisa 10 marcou dois gols contra a Chapecoense e alcançou marca histórica pelo Peixe
O Santos ficou no empate por 2 a 2 com a Chapecoense no último sábado (25), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Neymar retornou ao clube após mais de dois meses afastado. O atacante ficou fora do time por conta da participação na Copa do Mundo e também de duas semanas de férias depois da disputa do Mundial com a Seleção Brasileira.
O camisa 10 havia atuado pela última vez pelo Peixe em 17 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, um dia antes da convocação da Amarelinha para a Copa.
No último sábado (25), Neymar voltou a balançar as redes pelo Santos aos 35 minutos do primeiro tempo. A jogada começou com Igor Vinícius pelo lado direito, que encontrou o camisa 10. Neymar tabelou com Barreal dentro da área e finalizou para deslocar o goleiro e abrir o placar. Na comemoração, o atacante fez um gesto simulando a distribuição de cartas de baralho, em referência às críticas recebidas após a repercussão de uma partida de pôquer durante a participação do clube na Copa Sul-Americana.
O segundo gol veio aos 43 minutos da etapa final. Neymar aproveitou a saída do goleiro, esperou a movimentação do adversário e finalizou de chapa, no alto, sem chances de defesa.
Com os dois gols marcados diante da Chapecoense, Neymar chegou aos 158 gols pelo Santos e entrou no grupo dos dez maiores artilheiros da história do clube. O atacante soma 276 jogos em duas passagens pelo Peixe, além de 71 assistências. Na atual temporada, disputou 16 partidas e marcou oito gols.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Confira o ranking dos maiores artilheiros do Santos:
1º) – Pelé – 1091 gols
2º) – Pepe - 405 gols
3º) – Coutinho – 368 gols
4º) – Toninho Guerreiro – 279 gols
5º) – Feitiço – 215 gols
6º) – Dorval – 194 gols
7º) – Edu – 185 gols
8º) – Araken Patusca – 184 gols
9º) – Neymar – 158 gols
10º) – Pagão – 157 gols
➡️ Aposte em jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e na Copa do Brasil!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Craque Neto é sincero sobre Pedro e Neymar: 'Não tem comparação'Há 53 minutos
Santos
Benfica faz proposta milionária por Souza; saiba quanto Santos pode lucrarHá 2 horas
Santos
Dupla Neymar-Gabigol não embala, e Santos continua sem decolar no BrasileirãoHá 10 horas
Santos
Neymar rebate críticas e nega cobrança a jovens do Santos diante da ChapecoenseHá 1 dia
Fora de Campo
Sormani perde a paciência e pede punição a Neymar: 'Cansei'Há 1 dia
Fora de Campo
Dublador revela provocação de Neymar em Santos x ChapecoenseHá 1 dia
Mais LANCE!