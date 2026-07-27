Benfica faz proposta milionária por Souza; saiba quanto Santos pode lucrar Venda ao Benfica pode render milhões ao Santos em meio à crise financeira

Em grave crise financeira, o Santos pode embolsar uma quantia milionária com a possível negociação do lateral-esquerdo João Victor Souza. Atualmente, o jogador pertence ao Tottenham, da Inglaterra, e recebeu uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões) do Benfica, de Portugal.

Caso a negociação seja concretizada, o Santos pode receber uma quantia significativa. Além do mecanismo de solidariedade da Fifa, que pode render cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,8 milhões) por ter participado da formação do atleta, o Peixe também tem direito a uma porcentagem da mais-valia da transferência. Com isso, a operação pode gerar uma receita próxima de 2,2 milhões de euros aos cofres santistas, valor que supera R$ 12 milhões na cotação atual.

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O lateral foi vendido pelo Peixe ao clube inglês no início deste ano por R$ 95 milhões. Antes da transferência, já vinha sendo monitorado por equipes europeias e sequer foi relacionado para uma partida do Peixe na temporada.

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Souza estreou como profissional pelo Alvinegro Praiano em 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 com o Mirassol, no Estádio Maião. Ao todo, disputou 38 partidas, sendo 22 como titular, sob o comando dos técnicos Pedro Caixinha, Cléber Xavier e Juan Pablo Vojvoda. Mesmo após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo, que o afastou dos gramados por quatro meses, conseguiu se firmar como titular da equipe.

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Santos vendeu Souza ao Tottenham no começo deste ano. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O primeiro contrato profissional do lateral foi assinado em 2022, quando ainda integrava o elenco sub-17, aos 16 anos, com vínculo até 31 de maio de 2025. Em 2024, no entanto, o acordo foi renovado até 31 de dezembro de 2028, e o Santos manteve 75% dos direitos econômicos do jogador.

Souza também acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. Em 2023, foi campeão do Sul-Americano da categoria e disputou a Copa do Mundo Sub-17. Natural de Mauá (SP), chegou ao Santos aos nove anos para atuar nas equipes de futsal. No início da formação, jogava como ponta-esquerda.

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A possível transferência para o Benfica tem como principal objetivo proporcionar ao jogador uma maior minutagem no futebol europeu. Desde que chegou ao Tottenham, ele disputou apenas quatro partidas pela equipe inglesa. O clube londrino encerrou a última edição da Premier League na 17ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento, e foi eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em meio a um ano eleitoral e às definições sobre o Novo Estatuto, o Santos enfrenta uma grave crise financeira. O clube acumula atraso em dois pagamentos de direitos de imagem aos jogadores e ainda sofre um transfer ban imposto pela Fifa em razão de uma dívida com o Monaco. Sem poder contratar, a diretoria tem recorrido aos Meninos da Vila para compor o elenco, enquanto uma eventual negociação de Souza representaria um importante alívio no caixa, ajudando a reduzir as dívidas e minimizar os impactos da crise no ambiente do futebol.

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Números de Souza:

Santos (2024–2025)

38 jogos (25 titular)

1 gol

4 assistências

0.8 passe decisivo por jogo

5 grandes chances criadas

20% de acerto no cruzamento

85% de acerto no passe

0.8 dribles certos por jogo (49% de acerto)

1.5 desarmes por jogo

1.0 interceptação por jogo

2.4 bolas recuperadas por jogo

53% de eficiência nos duelos

0.4 dribles sofridos por jogo

0.7 faltas por jogo

5 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.91

Tottenham (2026)

4 jogos (2 titular)

0.8 passe decisivo por jogo

93% de acerto no passe

0.5 interceptações por jogo

0.8 bolas recuperadas por jogo

17% de eficiência nos duelos

0.8 dribles sofridos por jogo

0.8 faltas por jogo

1 cartão amarelo

Nota Sofascore 6.30

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