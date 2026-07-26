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Gabigol vira assunto em tropeço do Santos diante da Chapecoense

Peixe empatou com o time catarinense neste sábado (25)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 08:30
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Gabigol em Santos x Chapecoense
Gabigol em Santos x Chapecoense (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Gabigol virou alvo de críticas de torcedores do Santos após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro. O atacante teve atuação discreta, foi substituído no segundo tempo e deixou o gramado sob vaias de parte da torcida santista.

Em meio à pressão pelo resultado, Gabigol pouco conseguiu produzir ofensivamente no Santos e acabou sendo um dos nomes mais cobrados pelos torcedores. Neymar marcou os dois gols do Peixe no duelo e evitou a segunda derrota para a Chapecoense no campeonato.

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Nas redes sociais, Gabigol foi alvo de críticas de torcedores do Santos pela atuação ruim no tropeço contra o time catarinense. Veja os comentários abaixo:

Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense
Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress) ORG XMIT: MARCO MIATELO

Veja os comentários sobre o atacante

Como foi o jogo entre Santos e Chapecoense

Santos foi amplamente superior durante a primeira etapa na Vila Belmiro. Com uma formação mais agressiva, o Peixe demorou alguns minutos para encaixar seu jogo, mas assumiu o controle da partida aos poucos e passou a criar as principais oportunidades. Neymar foi o principal articulador das ações ofensivas, carregando a bola e procurando os companheiros no ataque. O camisa 10 tentou três finalizações antes de encontrar as redes em uma jogada de qualidade: após tabelar com Barreal dentro da área, bateu colocado e apenas tirou o goleiro da jogada para colocar o Santos em vantagem contra a Chapecoense. Na celebração, Neymar simulou uma distribuição de cartas, em alusão às críticas que recebeu por participar de partidas de pôquer durante a semana.

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Chapecoense, mais recuada que o Santos, encontrou uma boa oportunidade para buscar o empate aos 38 minutos. Depois de uma falha da defesa santista, o lateral Fernando apareceu praticamente livre na pequena área, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe catarinense ainda finalizou uma segunda vez, com Tubarão, já nos instantes finais antes do intervalo.

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De maneira geral, porém, a Chapecoense pouco ameaçou a meta defendida por Brazão. O Santos, por sua vez, ainda tenta ganhar entrosamento com a nova configuração do time, que conta com Neymar mais avançado e Bontempo desempenhando a função de segundo volante em Santos x Chapecoense. Apesar do domínio territorial e da maior iniciativa, a equipe ainda precisa melhorar a presença no último terço do campo e ter mais precisão na hora de concluir as jogadas.

Na volta para a segunda etapa, o treinador da Chapecoense, Rafael Lacerda, promoveu três substituições, tornando a equipe mais ofensiva em campo. O resultado das alterações não demorou para aparecer. Aos cinco, Giovanni Augusto invadiu a área pela direita e cruzou para Marcinho, livre, tocar no canto de Gabriel Brazão e empatar. Dez minutos depois, em jogada idêntica, a Chape virou após Bolasie cruzar e o zagueiro João Ananias fazer contra.

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O jogo seguiu na mesma toada, com os visitantes sem sustos. Até que Caballero foi derrubado na área. Pênalti que Neymar cobrou com categoria para empatar.

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