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Rafael Leão revela conversa com Neymar antes de jogo do Santos: 'Falou que ia dar show'

Santos e Chapecoense empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 20:35
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Rafael Leão na Vila Belmiro durante Santos x Chapecoense
Rafael Leão na Vila Belmiro durante Santos x Chapecoense (Foto: Reprodução)

Neymar foi o grande destaque da equipe do Santos no duelo contra a Chapecoense. O camisa 10 começou entre os titulares e não foi substituído ao longo do jogo. Ao longo dos mais de 90 minutos em campo, Neymar marcou um gol com a bola rolando no primeiro tempo e outro de pênalti, no segundo tempo.

Veja gols de Santos x Chapecoense: Neymar marca duas vezes

Antes do início de Santos x Chapecoense, o jogador português Rafael Leão, do Milan, revelou que conversou com o camisa 10 e que ele havia garantido "um show" para aquela partida. Esse foi o primeiro jogo de Neymar desde que retornou dos Estados Unidos após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo 2026.

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— Conseguiram organizar essa oportunidade para eu estar aqui hoje e ver meu ídolo de infância. Eu cresci vendo ele jogar. A primeira passagem do Neymar no Santos foi quando eu comecei a ver os vídeos dele. O que ele falou para mim é que ia dar show… e, por acaso, conseguiu marcar um golaço. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra — disse Rafael Leão, em entrevista ao Sportv.

Ao término da partida, Rafael Leão foi presenteado por Neymar com a camisa do Santos utilizada no jogo.

Neymar celebra gol em Santos x Chapecoense
Neymar celebra gol em Santos x Chapecoense . (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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