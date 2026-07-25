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Pênalti marcado para Santos contra Chapecoense divide opiniões na web

Com o empate, Santos está a um ponto da zona de rebaixamento

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/07/2026 20:50
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Neymar converte pênalti e garante empate para Santos contra Chape (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)
Neymar converte pênalti e garante empate para Santos contra Chape (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Santos reencontrou sua torcida na Vila Belmiro após a pausa provocada pela disputa da Copa do Mundo, em uma noite que começou com clima de celebração e terminou com um empate de sabor agridoce para os donos da casa. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o pênalti marcado a favor do Peixe no fim do jogo.

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Reação da web em pênalti marcado para o Santos

Resultado do jogo para Santos e Chapecoense no Brasileirão

O Peixe teve um primeiro tempo dominante, controlou as ações e abriu o placar com Neymar, que voltou a marcar pelo Brasileirão depois da participação no Mundial. A Chapecoense, porém, reagiu na segunda etapa e conseguiu virar a partida com gols de Marcinho e João Ananias, este último contra. Quando a derrota parecia definida, Neymar voltou a aparecer como protagonista e deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti.

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Com o 2 a 2, o Santos chegou aos 22 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela do Brasileirão, ganhando duas colocações na classificação. O resultado também trouxe um pouco mais de tranquilidade para o Peixe na luta contra o rebaixamento, embora a equipe ainda precise somar pontos nas próximas rodadas para se afastar definitivamente da parte inferior da tabela.

Para a Chapecoense, o ponto conquistado na Vila Belmiro levou a equipe aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O time catarinense permanece na última colocação, mas deixa Santos com um resultado importante para a sequência da luta contra o rebaixamento. A equipe chegou a estar em vantagem no segundo tempo, depois de reagir ao domínio santista na etapa inicial, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Neymar.

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Santos x Chapecoense termina em empate com pênalti marcado no final (Foto: Rodrigo Jesus/Ag. F8/Folhapress)
Santos x Chapecoense termina em empate com pênalti marcado no final (Foto: Rodrigo Jesus/Ag. F8/Folhapress)
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