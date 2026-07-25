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Torcida do Santos manda recado a Cuca após empate com a Chapecoense

Peixe ficou no 2 a 2 contra o lanterna na Vila Belmiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 22:30
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Cuca no comando técnico do Santos
Cuca no comando técnico do Santos (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

O empate do Santos com a Chapecoense por 2 a 2, na Vila Belmiro, aumentou a pressão sobre Cuca. Após a partida deste sábado (25), válida pelo Brasileirão, torcedores santistas usaram as redes sociais para mandar um recado em tom de crítica ao treinador.

O Peixe teve um primeiro tempo dominante, controlou as ações e abriu o placar com Neymar, que voltou a marcar pelo Brasileirão depois da participação no Mundial. A Chapecoense, porém, reagiu na segunda etapa e conseguiu virar a partida com gols de Marcinho e João Ananias, este último contra. Quando a derrota parecia definida, Neymar voltou a aparecer como protagonista e deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti.

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A reação do Santos contra a Chapecoense, porém, não foi o suficiente para os torcedores. Nas redes sociais, muitos criticaram o técnico Cuca pelo resultado. Veja os comentários abaixo:

Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense
Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress) ORG XMIT: MARCO MIATELO

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Santos e Chapecoense

Santos foi amplamente superior durante a primeira etapa na Vila Belmiro. Com uma formação mais agressiva, o Peixe demorou alguns minutos para encaixar seu jogo, mas assumiu o controle da partida aos poucos e passou a criar as principais oportunidades. Neymar foi o principal articulador das ações ofensivas, carregando a bola e procurando os companheiros no ataque. O camisa 10 tentou três finalizações antes de encontrar as redes em uma jogada de qualidade: após tabelar com Barreal dentro da área, bateu colocado e apenas tirou o goleiro da jogada para colocar o Santos em vantagem contra a Chapecoense. Na celebração, Neymar simulou uma distribuição de cartas, em alusão às críticas que recebeu por participar de partidas de pôquer durante a semana.

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Chapecoense, mais recuada que o Santos, encontrou uma boa oportunidade para buscar o empate aos 38 minutos. Depois de uma falha da defesa santista, o lateral Fernando apareceu praticamente livre na pequena área, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe catarinense ainda finalizou uma segunda vez, com Tubarão, já nos instantes finais antes do intervalo.

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De maneira geral, porém, a Chapecoense pouco ameaçou a meta defendida por Brazão. O Santos, por sua vez, ainda tenta ganhar entrosamento com a nova configuração do time, que conta com Neymar mais avançado e Bontempo desempenhando a função de segundo volante em Santos x Chapecoense. Apesar do domínio territorial e da maior iniciativa, a equipe ainda precisa melhorar a presença no último terço do campo e ter mais precisão na hora de concluir as jogadas.

Na volta para a segunda etapa, o treinador da Chapecoense, Rafael Lacerda, promoveu três substituições, tornando a equipe mais ofensiva em campo. O resultado das alterações não demorou para aparecer. Aos cinco, Giovanni Augusto invadiu a área pela direita e cruzou para Marcinho, livre, tocar no canto de Gabriel Brazão e empatar. Dez minutos depois, em jogada idêntica, a Chape virou após Bolasie cruzar e o zagueiro João Ananias fazer contra.

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O jogo seguiu na mesma toada, com os visitantes sem sustos. Até que Caballero foi derrubado na área. Pênalti que Neymar cobrou com categoria para empatar.

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