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Neymar repete cena de Brasil x Noruega, e web não perdoa: 'Meme vivo'

Santos está a um ponto da zona de rebaixamento

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/07/2026 06:10
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Atitude do camisa 10 dividiu opiniões entre internautas
Atitude do camisa 10 dividiu opiniões entre internautas (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Santos Chapecoense se enfrentaram na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de seus torcedores na Vila Belmiro, o Peixe ficou no empate por 2 a 2. Neymar abriu o placar no primeiro tempo e balançou as redes no segundo para buscar o empate. No entanto, o que chamou atenção foi uma provocação do ídolo santista após igualar o placar no final da partida.

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Na eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar marcou o gol de pênalti que descontou o marcador já nos acréscimos do jogo. Após marcar, mesmo com a Seleção atrás no marcador, o atacante provocou o goleiro da Noruega, que se classificou. Contra a Chapecoense, Neymar marcou de pênalti, também na reta final do jogo e provocou os adversários, com o placar empatado.

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Repercussão da provocação de Neymar

Resultado do jogo para Santos e Chapecoense no Brasileirão

O Peixe teve um primeiro tempo dominante, controlou as ações e abriu o placar com Neymar, que voltou a marcar pelo Brasileirão depois da participação no Mundial. A Chapecoense, porém, reagiu na segunda etapa e conseguiu virar a partida com gols de Marcinho e João Ananias, este último contra. Quando a derrota parecia definida, Neymar voltou a aparecer como protagonista e deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti.

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Com o 2 a 2, o Santos chegou aos 22 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela do Brasileirão, ganhando duas colocações na classificação. O resultado também trouxe um pouco mais de tranquilidade para o Peixe na luta contra o rebaixamento, embora a equipe ainda precise somar pontos nas próximas rodadas para se afastar definitivamente da parte inferior da tabela.

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Para a Chapecoense, o ponto conquistado na Vila Belmiro levou a equipe aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O time catarinense permanece na última colocação, mas deixa Santos com um resultado importante para a sequência da luta contra o rebaixamento. A equipe chegou a estar em vantagem no segundo tempo, depois de reagir ao domínio santista na etapa inicial, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Neymar.

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Neymar provoca Chapecoense após empate do Santos na Vila Belmiro
Neymar provoca Chapecoense após empate do Santos na Vila Belmiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
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