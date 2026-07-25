PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Santos x Chapecoense
Duelo deste sábado (25) terminou empatado na Vila Belmiro
O empate entre Santos e Chapecoense por 2 a 2, neste sábado (25), na Vila Belmiro, terminou com polêmica de arbitragem. No fim da partida, Neymar marcou de pênalti e evitou a derrota santista, mas a marcação foi contestada por PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo.
O lance aconteceu nos minutos finais. Caballero foi empurrado dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti imediatamente. Neymar foi para a cobrança, converteu e deixou tudo igual na Vila Belmiro.
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Para PC Oliveira, no entanto, a penalidade não deveria ter sido assinalada. Na avaliação do comentarista, houve contato no lance, mas não com força suficiente para derrubar o jogador do Santos e justificar a marcação.
Como foi o jogo entre Santos e Chapecoense
O Santos foi amplamente superior durante a primeira etapa na Vila Belmiro. Com uma formação mais agressiva, o Peixe demorou alguns minutos para encaixar seu jogo, mas assumiu o controle da partida aos poucos e passou a criar as principais oportunidades. Neymar foi o principal articulador das ações ofensivas, carregando a bola e procurando os companheiros no ataque. O camisa 10 tentou três finalizações antes de encontrar as redes em uma jogada de qualidade: após tabelar com Barreal dentro da área, bateu colocado e apenas tirou o goleiro da jogada para colocar o Santos em vantagem contra a Chapecoense. Na celebração, Neymar simulou uma distribuição de cartas, em alusão às críticas que recebeu por participar de partidas de pôquer durante a semana.
A Chapecoense, mais recuada que o Santos, encontrou uma boa oportunidade para buscar o empate aos 38 minutos. Depois de uma falha da defesa santista, o lateral Fernando apareceu praticamente livre na pequena área, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe catarinense ainda finalizou uma segunda vez, com Tubarão, já nos instantes finais antes do intervalo.
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De maneira geral, porém, a Chapecoense pouco ameaçou a meta defendida por Brazão. O Santos, por sua vez, ainda tenta ganhar entrosamento com a nova configuração do time, que conta com Neymar mais avançado e Bontempo desempenhando a função de segundo volante em Santos x Chapecoense. Apesar do domínio territorial e da maior iniciativa, a equipe ainda precisa melhorar a presença no último terço do campo e ter mais precisão na hora de concluir as jogadas.
Na volta para a segunda etapa, o treinador da Chapecoense, Rafael Lacerda, promoveu três substituições, tornando a equipe mais ofensiva em campo. O resultado das alterações não demorou para aparecer. Aos cinco, Giovanni Augusto invadiu a área pela direita e cruzou para Marcinho, livre, tocar no canto de Gabriel Brazão e empatar. Dez minutos depois, em jogada idêntica, a Chape virou após Bolasie cruzar e o zagueiro João Ananias fazer contra.
O jogo seguiu na mesma toada, com os visitantes sem sustos. Até que Caballero foi derrubado na área. Pênalti que Neymar cobrou com categoria para empatar.
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