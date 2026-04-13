O Santos anunciou na noite desta segunda-feira (13) a renovação de contrato com o meio-campista Gabriel Bontempo, de 21 anos, que tem novo vínculo com o clube válido, agora, até 31 de dezembro de 2030. O acordo anterior da joia santista tinha validade até o fim de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Com Neymar e Gabigol, Santos lança novo uniforme listrado; veja fotos

- Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria - disse o jogador.

- Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo - afirmou Gabriel Bontempo, que vem ganhando oportunidades sob o comando do técnico Cuca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Natural de Uberaba, Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque por todas as categorias ao longo dos anos, a joia santista subiu ao time principal do clube em janeiro do ano passado após boas atuações pelo sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025 e, de lá pra cá, vem crescendo com a camisa do Peixe. O Menino da Vila já atuou em 53 partidas, com quatro gols marcados e três assistências.

continua após a publicidade