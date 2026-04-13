Santos anuncia renovação de contrato de Gabriel Bontempo; saiba detalhes
Novo vínculo do meio-campista de 21 anos vai até o final de 2030
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O Santos anunciou na noite desta segunda-feira (13) a renovação de contrato com o meio-campista Gabriel Bontempo, de 21 anos, que tem novo vínculo com o clube válido, agora, até 31 de dezembro de 2030. O acordo anterior da joia santista tinha validade até o fim de 2028.
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- Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria - disse o jogador.
- Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo - afirmou Gabriel Bontempo, que vem ganhando oportunidades sob o comando do técnico Cuca.
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Natural de Uberaba, Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque por todas as categorias ao longo dos anos, a joia santista subiu ao time principal do clube em janeiro do ano passado após boas atuações pelo sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025 e, de lá pra cá, vem crescendo com a camisa do Peixe. O Menino da Vila já atuou em 53 partidas, com quatro gols marcados e três assistências.
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