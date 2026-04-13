Com Neymar e Gabigol, Santos lança novo uniforme listrado; veja fotos

O Santos e a Umbro lançaram a camisa oficial 2 para a temporada 2026, trazendo as clássicas listras em branco e preto, agora reinterpretadas dentro do conceito de brasilidade, que marca a coleção santista para a sequência do ano. A camisa listrada foi utilizada como uniforme número 1 do clube até 2011.

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Com visual marcante e histórico, o modelo listrado reforça a criatividade que atravessa gerações no Santos. As listras ganham protagonismo ao dialogar com elementos gráficos contemporâneos.

— A camisa listrada é uma tradição do Santos. Ela nos remete a momentos históricos e, neste ano, mostra a nossa brasilidade que o mundo conhece. Temos certeza de que será mais um grande sucesso de vendas - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

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Thaisinha participa do lançamento da nova camisa 2 do Peixe. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Detalhes:

Assim como na camisa titular, a OF2 traz patch inferior exclusivo remetendo ao poder do clube de levar a brasilidade aos quatro cantos do mundo, valorizando o conceito do projeto 2026, além da etiqueta externa posterior com as coordenadas da Vila Belmiro, reforçando a origem do futebol brasileiro. Na versão Jogador, a meia-lua interna ilustrada completa a narrativa visual, exaltando personagens, símbolos e histórias que fazem parte da construção da identidade brasileira e santista.

— A camisa listrada carrega uma força emocional enorme. Ela representa a arquibancada, a Vila Belmiro cheia e a relação direta com o torcedor. Em 2026, ela vem ainda mais conectada com a essência do Peixe. As listras do clube são reconhecidas no mundo inteiro. Nosso trabalho foi preservar essa identidade icônica e enriquecê-la com elementos culturais e simbólicos que reforçam o papel do clube na história do futebol nacional - disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

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— A camisa listrada sempre carregou uma conexão muito forte com o torcedor e com a história do Santos FC. Em 2026, ela ganha uma nova camada de significado ao incorporar o conceito de brasilidade e da aura santista, essa energia que nasce na Vila Belmiro e se manifesta por meio dos nossos Meninos da Vila. É uma peça que representa quem somos, de onde viemos e a forma como seguimos impactando o futebol no Brasil e no mundo - afirmou Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do Santos.

A camisa está disponível nas lojas oficiais do clube, no site oficial da Santos Store, além do site oficial da Umbro. Os preços variam de R$ 313,49 (infantil) até R$ 499,99 (masculina versão jogador) Clique aqui para comprar.

Versões das camisas 2 do Peixe

Como acontece há alguns anos, será disponibilizada também a versão Torcedor para as camisas do Peixe, que chega ao mercado em um preço inferior à versão das camisas de jogador, e também com detalhes diferentes como tecido, detalhes da manga, da barra da camisa e da parte interior das golas, nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil, além das versões manga longa e regata.