Atitude de Neymar e Gabigol com jogador do Santos repercute: 'Desistiram'

Neymar e Gabigol são as principais referências do Santos para a temporada 2026. No último sábado (11), o Peixe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Moisés, em jogo válido pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro.

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Durante o duelo, Rony recebeu uma bola pela ponta-esquerda e tentou esticar para o camisa 9 do Santos, mas errou. Gabigol e Neymar foram à loucura com a jogada e reclamaram com o ex-Palmeiras e Atlético.

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Nas redes sociais, a reação dos dois experientes jogadores chamou muita atenção de torcedores. Para muitos, os gestos foram 'desproporcionais', mas teve quem entedesse que era coisa normal de jogo. Veja a cena de Gabigol e Neymar no jogo do Santos e a reação da web:

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Neymar e Gabigol durante treino do Santos (Foto: Divulgação/SantosTV)

Veja momento de Neymar e Gabigol que viralizou

Jogadores foram protagonistas no jogo contra o Galo

Aos 18 minutos, Gabriel Barbosa marcou para o Santos, mas a arbitragem assinalou toque de mão do atacante e anulou o gol. Após anulação do gol de Gabigol, Neymar ficou revoltado com Rafael Klein e reclamou por vários minutos, mas quem acabou advertido foi o próprio Gabigol por reclamação, enquanto Cuca foi expulso após receber dois cartões amarelos em um intervalo de 20 segundos.

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O Santos seguiu dominando as principais ações, especialmente pelo lado direito, com Igor Vinícius acionando Neymar com frequência. Aos 25 minutos, o camisa 10 quase marcou ao bater do bico da grande área, em chute colocado que passou perto da trave de Everson. Depois, Gabigol finalizou próximo à linha de fundo e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Bontempo ainda tentou encontrar o camisa 10, que perdeu o tempo da bola e depois foi travado no momento da finalização. Apesar de não participarem de gol, Neymar e Gabigol tiveram boa atuação.