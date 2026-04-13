Presidente de clube adversário do Santos na Sul-Americana também é jogador do time

O Santos entra em campo nesta terça-feira (14) diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Peixe foi derrotado na estreia da competição pelo Deportivo Cuenca por 1 a 0, no Equador.

continua após a publicidade

O adversário da vez tem como presidente Luis Vidal, de 52 anos, que chegou a entrar em campo na última temporada da primeira divisão paraguaia. Ele atuou na partida contra o Nacional, válida pela rodada final da competição, sendo acionado aos 45 minutos do segundo tempo.

Na ocasião, Vidal tinha 51 anos, 11 meses e 20 dias e estabeleceu o recorde como o jogador mais velho a atuar na história do torneio.

A participação do dirigente em campo gerou críticas à época. Vidal rebateu as contestações afirmando que já atuava como atleta há sete anos e que estava regularmente inscrito pela Federação Paraguaia de Futebol, estando apto para a partida.

continua após a publicidade

🟡⚫️ENTRÓ EL PRESI



🔁Con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó al campo de juego Luis Vidal, el presidente de Recoleta, para jugar los últimos minutos del partido contra Nacional por la fecha 22 del Clausura.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2025 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/B5XXIlJLlg — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 28, 2025

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em entrevista à rádio Monumental, do Paraguai, o presidente havia manifestado o desejo de atuar na Vila Belmiro, mas também explicou que esbarrava em questões burocráticas relacionadas à inscrição na CONMEBOL, que exige a designação de um chefe de delegação. O dirigente, inclusive, não consta na lista de relacionados da equipe para a partida.

O time paraguaio deve enfrentar o Peixe com uma formação alternativa e apenas um titular entre os relacionados: o goleiro Ronal Domínguez.

Santos na Sul-Americana:

No duelo contra o Deportivo Cuenca, no Equador, o Santos não contou com Neymar nem com Gabriel Barbosa. Para o confronto desta terça-feira (14), a expectativa é de que a dupla esteja entre os titulares. O Alvinegro Praiano ainda não venceu na competição e é o único time que não pontuou no Grupo D. San Lorenzo e Deportivo Recoleta empataram na primeira rodada e somam um ponto cada.