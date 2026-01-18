Vendido ao Tottenham, Souza se despede do Santos nas redes sociais

O lateral-esquerdo Souza se despediu do Santos pelas redes sociais na noite do último sábado (17). Em publicação no Instagram, o jogador afirmou ser grato por tudo o que viveu ao longo dos últimos dez anos no clube formador. Jogadores como Gabriel Brazão, Robinho Jr., João Basso, João Schmidt e Igor Vinícius comentaram a publicação desejando boa sorte na continuidade da carreira no exterior.

Envolvido em negociações com o Tottenham, da Inglaterra, Souza não foi relacionado para as duas partidas do Peixe neste início de temporada. O Menino da Vila deixa o clube da Baixada Santista aos 19 anos com 39 jogos pelo profissional e um gol marcado.

Confira a nota da despedida:

Depois de 10 anos defendendo esse escudo, chegou a hora de viver um novo desafio.

O último ano foi intenso, de crescimento e de superação, mas mesmo nos momentos difíceis, senti o carinho e o apoio da torcida santista. Isso jamais será esquecido.

Saio de cabeça erguida, com gratidão por tudo que vivi e com a certeza de que essa história foi construída com verdade.

Negociações:

O Tottenham manifestou interesse pelo jogador no início do ano, e a negociação foi concretizada por cerca de R$ 94 milhões. Souza abriu mão de metade do valor a que teria direito, o que fará com que o Peixe fique com aproximadamente R$ 83 milhões.

Diante das dificuldades financeiras, além da renovação de Neymar e das contratações de Gabriel Barbosa e Gabriel Menino, ao menos uma venda já era prevista para aliviar o caixa do clube. Após a conclusão do negócio, o técnico Juan Pablo Vojvoda convocou o lateral-esquerdo do Sub-20, Vinícius Lira, para ser opção a Escobar no setor.

Souza no Santos:

O atleta é considerado uma das maiores revelações recentes do clube. Ele estreou como profissional no dia 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

Souza assinou o primeiro contrato profissional em 2022, quando ainda atuava pelo Sub-17, aos 16 anos, com vínculo válido até 31 de maio de 2025. No entanto, em 2024, o acordo foi renovado até 31 de dezembro de 2028, e o Santos manteve 75% dos direitos econômicos do jogador.

O lateral acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, com destaque para a conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, em 2023. Ele também disputou a Copa do Mundo Sub-17.

Natural de Mauá (SP), Souza chegou ao Peixe aos nove anos de idade para atuar nas equipes de futsal. No início da formação, jogava como ponta-esquerda.

