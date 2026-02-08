Ex-Santos, Souza faz história em sua estreia em Manchester United x Tottenham
Defensor de 19 anos se torna o brasileiro mais jovem a atuar pelo time londrino
O Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0 neste sábado (7), no Old Trafford, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League. Apesar da derrota, o duelo marcou um feito histórico para Souza, revelado pelo Santos, que aos 19 anos se tornou o brasileiro mais jovem a estrear pelos Spurs na história.
Com 19 anos, 7 meses e 19 dias, o jovem superou o recorde do ex-volante Sandro, que realizou sua primeira partida pelo clube inglês aos 21 anos. Menino da Vila, o atleta disputou 39 jogos pela equipe profissional, fez um gol e distribuiu quatro assistências, após trajetória iniciada no clube ainda na categoria sub-11, até alcançar o elenco principal do Peixe.
O Santos confirmou a venda do lateral-esquerdo aos ingleses em 12 de janeiro, e o jogador já viajou para se apresentar ao novo clube. A negociação foi concretizada por 15 milhões de euros (cerca de R$ 94,4 milhões), com o atleta abrindo mão de 12,5% de seus direitos (R$ 11,8 milhões), elevando a participação do Peixe para 87,5% (R$ 82,6 milhões) após semanas de negociação.
Como foi a partida? ⚽
O primeiro tempo transcorreu conforme os interesses do United, que encontrou uma partida aberta, com poucas ações ofensivas de ambos os lados, mas com leve domínio dos anfitriões. Ainda cedo, um lance iria mudar o rumo da partida.
Aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Cristian Romero tentou realizar um passe, mas Casemiro antecipou a jogada e acabou atingido de forma contundente no tornozelo, após o argentino acertar um chute forte no brasileiro. O árbitro assinalou falta e aplicou cartão vermelho direto ao defensor dos Spurs.
Com um jogador a menos, o Tottenham recuou suas linhas e substituiu o ponta-direita Wilson Odobert pelo zagueiro Radu Drăgușin. A partir desse momento, os mandantes passaram a dominar a partida, com boas oportunidades criadas por meio de seus principais jogadores: Casemiro e Bruno Fernandes.
O primeiro gol saiu aos 38', após lance iniciada em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, executada pelo camisa 8. Em jogada ensaiada, Kobbie Mainoo recebeu a bola rasteira no primeiro pau e fez o passe para Mbeumo, que finalizou de perna esquerda, da entrada da área, em chute cruzado, sem chances para o goleiro Guglielmo Vicario. 1 a 0 para o Manchester United.
O segundo tempo seguiu roteiro semelhante, com os Red Devils no comando das principais ações ofensivas. Logo aos 3', Bruno cruzou para Luke Shaw, que lançou para o segundo pau. Na sequência, Amad Diallo apareceu para empurrar a bola para o gol, mas o lance foi anulado por posição irregular do atacante.
A melhor oportunidade do Tottenham aconteceu aos 11', quando Xavi Simons finalizou de fora da área; a bola raspou a trave e saiu pela linha de fundo. Além desse lance, as demais chances da equipe visitante surgiram em jogadas pelos pés dos laterais Shaw e Diogo Dalot, do atacante Matheus Cunha e do autor do gol, Mbeumo.
O segundo tento, merecido, saiu do jogador que mais se destacou e mais buscou o ataque ao longo do jog: Bruno Fernandes. Aos 36', Dalot cruzou pelo lado direito na área, a bola passou por Benjamin Šeško pelo alto e sobrou para o português completar de canela, estufando o fundo da rede. 2 a 0 para o Manchester United.
