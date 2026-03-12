Clássico contra o Corinthians ganha contornos decisivos para o Santos e Neymar

Após o empate por 2 a 2 diante do Mirassol, conquistado na reta final da partida, o Santos terá pela frente um clássico contra o Corinthians, que será disputado na Vila Belmiro no próximo domingo (15), pela 6ª rodada do Brasileirão. Apesar da temporada ainda estar no começo, o confronto ganhou contornos decisivos ao longo das últimas semanas que impactam o cenário esportivo do Peixe e do principal nome do elenco, Neymar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O camisa 10 luta por uma vaga na próxima convocação de Carlo Anelotti, que será feita no dia seguinte ao duelo contra o Corinthians, e que pode marcar o retorno do atacante à Seleção Brasileira após mais de dois anos. Essa é a última oportunidade antes da lista final de convocados antes da Copa do Mundo, que será divulgada em maio, o que aumenta a pressão para Neymar desempenhar bem e se aproxima de uma vaga no Mundial.

Contra o Mirassol, Neymar não foi relacionado e ficou de fora do confronto. Segundo o Santos, a ausência do jogador se deu pelo controle de carga definido pelo departamento médico em conjunto com a comissão técnica. Ancelotti esteve no Maião para acompanhar a partida, mesmo sem a presença do atacante.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo que o camisa 10 mira um espaço na Seleção, o Santos busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileiro. Após uma temporada de luta contra o rebaixamento, o clube mira prateleiras mais altas na tabela e os três pontos diante do Corinthians na largada da competição se tornam importantes para manter o ritmo de pontuação mais constante e dar confiança ao elenco. Caso vença neste domingo, o Peixe ultrapassa o rival na tabela. Atualmente o alvinegro praiano soma cinco pontos em cinco partidas, enquanto o Timão tem sete.

Internamente, o jogo tem peso para a sequência do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos. Apesar da boa relação do técnico com a diretoria santista ao longo de sua passagem na equipe, os resultados recentes, que incluem a queda no Paulistão para o Novorizontino e o desempenho contra o Mirassol, se tornam pontos de atenção para o argentino.

continua após a publicidade

Nos últimos dois clássicos o Santos não perdeu para o rival. Venceu por 3 a 1 na Vila Belmiro em outubro do ano passado, pela 28ª rodada do Brasileirão, e arrancou um empate em 1 a 1 no fim do jogo pela fase de liga do Paulistão deste ano.