Jornal europeu repercute atuação de Neymar na Libertadores: 'Maldição'
Diario AS relembrou que Neymar nunca venceu em solo argentino, seja contra a seleção ou contra times locais
A atuação do Santos no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, nesta terça-feira (28), pela Libertadores, ganhou repercussão na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" destacou o desempenho de Neymar, que jogou os 90 minutos no estádio argentino e participou do gol de empate, mas não conseguiu evitar que o time paulista permanecesse na lanterna do grupo.
O texto feito pelo jornal circulou em volta de um fato incômodo a Neymar. O atacante nunca venceu uma partida contra um clube argentino como visitante nem venceu a seleção da Argentina fora de casa, e esse retrospecto negativo foi resumido no título: "Neymar não quebra a maldição". Antes desta terça, Neymar havia disputado apenas uma partida de clube na Argentina, contra o Vélez em 2012, e saiu derrotado. Desta vez, o jejum permaneceu.
Apesar do retrospecto ruim contra argentinos, Neymar já triunfou no páis em uma partida da Copa América de 2011, na cidade de Córdoba. Na ocasião, ele marcou dois gols na vitória do Brasil contra o Equador.
Na análise sobre a atuação do brasileiro, o Diario AS escreveu que Neymar mostrou lampejos de genialidade técnica, como na jogada que resultou no gol de empate, mas seu rendimento caiu ao longo da partida. O jornal também apontou que o camisa 10 apresentou sinais de cansaço pelo acúmulo de minutos, criou poucas chances no segundo tempo e faltou potência em suas arrancadas.
Como foi San Lorenzo x Santos?
Em 13 minutos de jogo, o goleiro Gabriel Brazão já havia feito duas defesas incríveis, sendo uma em cima da linha e garantindo que o placar continuasse no zero. No entanto, aos 26 minutos, um vacilo de Willian Arão no meio-campo resultou em gol de Cuello. O Santos, então, reagiu em cinco minutos e melhorou depois do gol sofrido. Aos 32, Rollheiser, o principal destaque alvinegro do primeiro tempo, encontrou Neymar avançando pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e devolveu para o argentino, que ajeitou para Gabigol chegar finalizando. Tudo igual: 1 a 1.
Na etapa complementar, as duas equipes demonstraram certo cansaço já na metade, apesar de o Santos ter ficado no maior controle da partida. Enquanto o time de Cuca tentava jogadas mais centralizadas, o San Lorenzo se preocupava apenas em neutralizar o time brasileiro. Isso se intensificou quando o treinador sacou Rollheiser para colocar Barreal. As tentativas eficientes do Peixe eram poucas e, mais uma vez, o time termina a rodada da competição sem vencer.
