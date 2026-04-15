Cuca comenta empate do Santos e frustração por erros ofensivos: 'Ninguém saiu satisfeito'

O técnico do Santos, Cuca, mostrou-se decepcionado com os erros do time no "último passe" e com as falhas recorrentes nas finalizações no empate por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

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O Peixe chegou a abrir o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, com Neymar, mas depois acabou sofrendo o empate em um pênalti cometido por Luan Peres. O Recoleta entrou em campo com uma equipe reserva e de nível técnico inferior, e uma vitória tranquila, justamente no dia do aniversário de 114 anos do clube, era esperada ainda mais pelos retornos do camisa 10 e de Gabigol, que não atuaram na primeira rodada da competição.

— É o futebol. Essa cobrança do torcedor não vem apenas do jogo de hoje. Se estivesse tudo em dia, com 17 finalizações e 80% de posse de bola, entenderíamos que foi só uma noite ruim, um azar. Mas é um acumulado que a torcida vem sustentando há algum tempo e que pesa ainda mais no aniversário do clube. Começamos bem o jogo, colocamos o adversário para trás e perdemos gols muito claros, que normalmente não se perdem, ainda mais pela qualidade que temos. Isso cria um perigo. Foi uma infelicidade do nosso zagueiro atropelar um jogador sem necessidade, e isso gera um frisson adverso. O simples não é simples: precisamos ganhar. Mesmo com o adversário recuado, perdemos gols e fizemos escolhas erradas. Temos que trabalhar e manter a confiança em alta. Não é preciso criar tantas chances para fazer gol. Quanto à cobrança, eles têm razão. Querem ver o time ganhar. Como não fizemos gols, passa a ser visto como um jogo mal jogado — disse Cuca.

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Neymar durante partida do Santos e Deportivo Recoleta. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos x Recoleta:

O técnico Cuca comentou sobre o empate por 1 a 1 do Santos com o Recoleta e também sobre o fato de a equipe não ter aproveitado o fator casa para vencer uma partida que, em tese, seria tranquila pela inferioridade do adversário.

— O resultado em si é ruim, mas não podemos falar em vexame. Não sei, a fundo, quantos outros resultados ruins aconteceram antes. Ficamos sentidos, pois era um jogo para ganhar com naturalidade. A proposta foi colocada em prática, foi bem executada, dominamos o jogo, mas é preciso fazer gols. Cabe a nós administrar esse mau resultado que tivemos na Sul-Americana, reagrupar e, no domingo, fazer um jogo com finalizações melhores-sucedidas — disse.

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Cuca também comentou sobre a expectativa de a equipe se reerguer diante do Fluminense, no próximo domingo (19), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

— Eu não diria que o jogo foi feio, mas sim o resultado. Houve supremacia total durante praticamente toda a partida. Em uma situação normal, com o pé calibrado, faríamos quatro, cinco gols. Mas perdemos gols fáceis e perdemos estabilidade. Ninguém saiu satisfeito. Eles queriam dar o presente de aniversário ao torcedor e também ficaram frustrados. São só eles que podem vir aqui no domingo e fazer um bom jogo. Depende deles. Se eu abrir um leque de críticas pontuais para um ou outro, vou perder o que estou construindo: uma equipe, um conjunto. Eu vou cobrar internamente como precisa ser cobrado — completou.

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