Vídeo: Neymar discute com torcedores do Santos após empate pela Sul-Americana
Camisa 10 foi chamado de "mimado" e acabou por tirar satisfação com torcedores após a partida
- Matéria
- Mais Notícias
O torcedor do Santos não ficou nada satisfeito com o que viu na Vila Belmiro na noite desta terça-feira (14), estreia do time em casa na Sul-Americana. O Peixe largou na frente com poucos minutos de jogo, com Neymar, mas acabou sofrendo o empate da frágil e reserva equipe do Deportivo Recoleta, do Paraguai. Após o duelo, os ânimos se exaltaram entre o camisa 10 e torcedores na arquibancada.
O pós-jogo teve direito a cobranças e prostestos. Na saída dos jogadores, Neymar, chamado foi chamado de "mimado" e acabou por tirar satisfação na tentativa de conversar com torcedores que estavam nas cadeiras sociais do estádio santista. A discussão durou alguns minutos e exaltou os ânimos do setor, mas depois Neymar virou as costas e se retirou. Veja o vídeo abaixo.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Neymar discutindo com os torcedores do Santos após o empate contra o Recoleta! 🚨— DataFut (@DataFutebol) April 15, 2026
pic.twitter.com/rKETCIgqqO
Após a confusão, Neymar falou na saída de campo sobre a dificuldade do Santos em balançar as redes. Apesar do resultado ruim, o camisa 10 acredita que o Peixe jogou bem
- Erramos os gols, faz parte. Acho que criamos bastante, jogamos bem, não jogamos mal, não. A torcida fica nervosa, pedem para a gente jogar mais. Nosso time tá jogando, tá buscando tabelas, tá criando oportunidades. Às vezes eu entendo a frustração da torcida, mas a gente tem que saber que futebol é assim, tem dia que a bola não entra e faz parte, fazer o que? - disse Neymar, em entrevista à ESPN.
Por fim, questionado sobre a preparação para a sequência de jogos, Neymar foi objetivo ao responder que "Treinando. É isso que a gente tem que fazer".
Gol de Neymar aos 4 minutos de jogo
Em noite embalada por uma bela festa da torcida na Vila Belmiro, o Santos demorou apenas quatro minutos para abrir o placar com Neymar. O camisa 10 recebeu a bola de Gabriel Barbosa, que invadiu a área pelo lado esquerdo, e o ídolo santista só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias