Cuca vira alvo de críticas após empate entre Santos e Recoleta: 'De novo'

O Santos empatou em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Apesar do embate do clube paulista ser contra uma equipe frágil e reserva, a equipe não conseguiu formalizar uma vitória tranquila.

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Precisando vencer, já que havia perdido a primeira rodada, o Peixe não fez valer o mando de campo, e nem as voltas de Gabriel Barbosa e Neymar para á equipe titular.

Nas redes sociais, torcedores apontaram o culpado das duas fases da competição internacional: Cuca, treinador da equipe paulista.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Juliana Yamaoka.

Em noite embalada por uma bela festa da torcida na Vila Belmiro, o Santos demorou apenas quatro minutos para abrir o placar com Neymar. O camisa 10 recebeu a bola de Gabriel Barbosa, que invadiu a área pelo lado esquerdo, e o ídolo santista só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Depois, Gabriel Bontempo bateu colocado e quase ampliou.

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Gabriel Barbosa finalizou para fora e, na sequência, serviu Neymar, que ficou caído na área pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. O camisa 10 reclamou constantemente com os jogadores do Recoleta e com a arbitragem sobre as chegadas duras do adversário ao roubar a bola e nas divididas. Aos 30 minutos, Gabriel Barbosa tentou uma cavadinha após passe de Neymar, mas pegou errado na bola, que passou por cima do goleiro.

Neymar foi amarelado após falta em Figueiredo, e o Santos se perdeu no jogo, sem conseguir administrar a vantagem. A equipe ainda desperdiçou chances importantes com Neymar em jogadas com o jovem Gustavinho. Aos 43 minutos, Luan Peres cometeu pênalti, e Ortiz converteu, deslocando Gabriel Brazão com uma batida no canto esquerdo. Todo o elenco do time paraguaio foi comemorar o gol no gramado com o atacante. No intervalo, o Santos deixou o campo sob vaias da torcida.

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O Santos voltou para o segundo tempo controlando as principais ações e levou perigo com Gabriel Bontempo, que arriscou chute após passe de Neymar. O Peixe teve dificuldades para furar a defesa adversária e, por isso, Cuca promoveu uma alteração tripla, com as entradas de Rollheiser, Miguelito e Thaciano nas vagas de Bontempo, Gabriel Barbosa e Moisés.

Santos fica no empate por 1 a 1 diante do Recoleta, na Vila Belmiro. (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

O argentino quase marcou de cabeça após receber cruzamento de Neymar pelo lado esquerdo. O camisa 10 seguiu tabelando com Miguelito, que mais uma vez levou perigo ao gol adversário.

Neymar e Miguelito fizeram boa tabela, a bola sobrou com o boliviano na pequena área, mas ele finalizou em cima de Toledo, desperdiçando mais uma boa oportunidade do Peixe.

Na etapa final, o Santos ainda tentou pressionar com Rafael Gonzaga, que chutou de fora da área, e com Adonis Frías, que cabeceou para fora. Neymar cobrou uma falta que passou pro cima do gol. Mas, não foi o suficiente para transformar a festa pelos 114 anos do clube em uma noite completa na Vila Belmiro. Diante de um adversário acessível e com o apoio da torcida, o empate reforçou o cenário de incertezas e a irregularidade que ainda marcam a temporada santista.

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