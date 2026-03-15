Com novidades, Santos está pronto para encarar o Corinthians na Vila Belmiro

O Santos recebe o Corinthians neste domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe busca a segunda vitória na competição após vencer o Vasco por 2 a 1 e empatar em 2 a 2 com o Mirassol na última terça-feira (10), no Maião. Já o Corinthians vem de uma derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na última quarta-feira (11), na Neo Química Arena.

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Lucas Veríssimo é relacionado pela primeira vez desde o anúncio no Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mudanças:

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu mudanças na equipe e deve utilizar um sistema com três zagueiros: Adonis Frias, Zé Ivaldo e Luan Peres. Pelos lados, atuam Rony e Barreal, enquanto o meio-campo será formado por Gustavo Henrique, Christian Oliva e Gabriel Bontempo. No ataque, Neymar e Gabriel Barbosa comandam a equipe.

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A principal novidade na lista de relacionados é o zagueiro Lucas Veríssimo, anunciado pelo clube na semana passada. No time titular, Christian Oliva fará sua estreia na Vila Belmiro após ter entrado no segundo tempo da partida contra o Mirassol.

O Santos busca a primeira vitória em clássicos nesta temporada. Até aqui, a equipe já enfrentou o Palmeiras, o São Paulo em duas oportunidades e agora encara o Corinthians pela segunda vez. Este também será o primeiro clássico de Neymar na temporada.

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O técnico Juan Pablo Vojvoda está suspenso. Na última partida da equipe, diante do Mirassol, ele se envolveu em uma confusão com o treinador adversário, Rafael Guanaes, e ambos foram expulsos após o apito final. Assim, o Santos será comandado pelo auxiliar Gastón Liendo.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X CORINTHIANS - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Domingo, 15 de março de 2026

📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

⏰Horário: 16h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

📟 VAR: Wagner Reway (SC)

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Escalações:

SANTOS (Técnico interino: Gastón Liendo): Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías e Luan Peres; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Rony e Barreal; Neymar e Gabriel Barbosa

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.): Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Kaio César e Memphis