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Santos x Corinthians ao vivo: siga todos os detalhes do pré-jogo

Equipes duelam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
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Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 15/03/2026
13:27
Atualizado há 2 minutos
Santos enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)
imagem cameraSantos enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)
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A bola rola às 16h (horário de Brasília) deste domingo (15) para o clássico da sexta rodada do Campeonato Brasileiro entre Santos e Corinthians. Os repórteres Guilherme Lesnok e Juliana Yamaoka, do Lance!, já estão na Vila Belmiro para trazer todos os detalhes da partida.

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Santos e Corinthians empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro no último confronto (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Ao vivo: pré-jogo de Santos x Corinthians

10h21: Com Lucas Veríssimo, Santos divulga lista de relacionados para duelo diante do Corinthians. Clique aqui para ler

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04h: Contra o Santos, trio do Corinthians tenta última cartada antes da convocação de Ancelotti. Clique aqui para ler

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