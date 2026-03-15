Santos x Corinthians ao vivo: siga todos os detalhes do pré-jogo

A bola rola às 16h (horário de Brasília) deste domingo (15) para o clássico da sexta rodada do Campeonato Brasileiro entre Santos e Corinthians. Os repórteres Guilherme Lesnok e Juliana Yamaoka, do Lance!, já estão na Vila Belmiro para trazer todos os detalhes da partida.

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Santos e Corinthians empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro no último confronto (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Ao vivo: pré-jogo de Santos x Corinthians

10h21: Com Lucas Veríssimo, Santos divulga lista de relacionados para duelo diante do Corinthians. Clique aqui para ler

06h10: Santos x Corinthians: IA projeta vencedor e gol de craque no clássico. Clique aqui para ler

04h: Contra o Santos, trio do Corinthians tenta última cartada antes da convocação de Ancelotti. Clique aqui para ler

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