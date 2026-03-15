Gabriel Bontempo projeta duelo entre Santos e Corinthians: 'Jogo pegado'

Ganhando cada vez mais espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o meia do Santos Gabriel Bontempo admitiu que o time não fez uma boa partida no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, na última terça-feira (10), no Maião.

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O Menino da Vila espera que o Peixe tenha uma postura diferente para conquistar a primeira vitória em clássicos na temporada. Neste domingo (15), o Alvinegro Praiano recebe o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

— A gente está jogando em casa. É sempre legal disputar um clássico, um jogo pegado. Estamos nos preparando para fazer a nossa parte e conseguir fazer uma grande partida. Não fizemos uma boa atuação no jogo passado, mas o importante é que pontuamos em um jogo difícil. Estamos nos preparando para chegar bem e conquistar os três pontos no clássico - disse Bontempo.

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Gabriel Bontempo durante duelo do Santos com o Vasco. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ao lado do recém-contratado Lucas Veríssimo, Neymar é a grande novidade na lista de relacionados, já que foi poupado da última partida diante do Mirassol para controle de carga. Gabigol foi o responsável por marcar os dois gols do Peixe diante do time do interior de São Paulo.

— São dois grandes jogadores. O Ney é um gênio e está de volta. Vai nos ajudar bastante. O Gabigol também sempre nos ajuda com gols. É importante tê-los à disposição, e eles vão nos ajudar da melhor maneira possível - disse o Menino da Vila.

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Gabriel Bontempo também comentou sobre a expectativa de o time receber uma grande festa da torcida no terceiro clássico do ano nesta temporada.

— Clássico sempre tem um ambiente diferente e especial. A torcida sempre nos ajudando. Tenho certeza de que vão fazer uma grande festa para nos ajudar a conquistar esse resultado positivo - explicou.

No clássico entre Santos e Corinthians, membros da comissão técnica da Seleção Brasileira estarão presentes. Os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, Bruno Baquete e o preparador de goleiros Taffarel vão acompanhar a partida diretamente da Vila Belmiro.

Vale lembrar que o técnico Carlo Ancelotti e o coordenador de seleções Rodrigo Caetano estiveram em Mirassol nesta semana para observar Neymar, que não foi relacionado para aquela partida - concluiu.

Santos em clássicos nesta temporada:

CAMPEONATO PAULISTA (1ª fase) - PALMEIRAS 1 X 0 SANTOS - 14.01 - Arena Barueri

CAMPEONATO PAULISTA (1ª fase) - SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS - 22.01 - Vila Belmiro

CAMPEONATO PAULISTA (1ª fase) - SÃO PAULO 2 X 0 SANTOS - 31.01 - Morumbis

CAMPEONATO BRASILEIRO (2ª rodada) - SANTOS 1 X 1 SÃO PAULO - 04.02 - Vila Belmiro

CAMPEONATO BRASILEIRO (6ª rodada) - SANTOS X CORINTHIANS - 15.03 - Vila Belmiro

CAMPEONATO BRASILEIRO (14ª rodada) - PALMEIRAS X SANTOS - (2 ou 3 de maio) - Allianz Parque