Pedra no sapato? Santos não vence Fluminense há seis jogos no Brasileirão
Peixe recebe o Fluminense neste domingo (19), na Vila Belmiro
O Santos encara o Fluminense neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca a quarta vitória na competição e mira o G8. Atualmente, a equipe está em 15º lugar, com 13 pontos, a três de distância da zona de rebaixamento. Já o Tricolor Carioca ocupa a 4ª colocação, com 20 pontos.
A última vitória do Santos diante do Fluminense ocorreu no dia 27 de outubro de 2021, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0 sob o comando do técnico Fábio Carille, com a seguinte escalação: João Paulo; Danilo Boza, Robson (Wagner Leonardo), Emiliano Velázquez e Madson; Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan (Vinícius Balieiro) e Lucas Braga; Marcos Guilherme, Diego Tardelli (Raniel) e Marinho (Ângelo).
Com o resultado, o Santos deixou a zona de rebaixamento e impediu que o time carioca, então comandado por Marcão, entrasse no G-6. Madson, no primeiro tempo, e Diego Tardelli, na segunda etapa, marcaram os gols do time da casa.
Diego Tardelli anotou seu primeiro gol com a camisa do Santos desde o retorno ao clube naquele ano. O experiente atacante havia passado em branco nas sete partidas anteriores que disputou.
Últimos jogos:
31.08.2025 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (22ª rodada)
13.04.2025 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã - Campeonato Brasileiro (3ª rodada)
29.11.2023 - Santos 0 x 3 Fluminense - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (36ª rodada)
29.07.2023 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã - Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
01.08.2022 - Santos 2 x 2 Fluminense - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (20ª rodada)
09.04.2022 - Fluminense 0 x 0 Santos - Maracanã - Campeonato Brasileiro (1ª rodada)
27.10.2021 - Santos 2 x 0 Fluminense - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (23ª rodada)
