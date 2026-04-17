Neymar treina normalmente com elenco do Santos visando Fluminense; Rony é poupado

Neymar foi a principal novidade em campo no treino do Santos na manhã desta sexta-feira (17), no CT Rei Pelé. O camisa 10 treinou normalmente e deverá ser novamente titular do Peixe no jogo do próximo domingo (19), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei.

continua após a publicidade

Gustavinho não participou da atividade da manhã, mas deve treinar no período da tarde. O jogador realiza um trabalho de controle de carga e ficou apenas correndo em volta do gramado.

Gabriel Menino também fez um trabalho separado com a fisioterapia, já que se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Ele não entra em campo desde a partida contra o Cruzeiro, no dia 22 de março.

continua após a publicidade

O atacante Rony foi preservado por causa de dores no tornozelo direito e será reavaliado diariamente. Ele permaneceu na parte interna do CT realizando atividades na academia.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance)

O que vem pela frente:

O Santos vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e de um empate por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana. Na última quinta-feira (16), membros da principal torcida organizada do clube cobraram o técnico Cuca e o elenco por um melhor desempenho em campo. Neymar esteve presente na conversa e também foi cobrado pelo bate-boca com torcedores após a partida.

continua após a publicidade

Depois do Fluminense, o Peixe encara o Coritiba pela quinta fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

🤑 Ganhe R$10 ao apostar R$10 na KTO - apenas hoje!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.