Após clássico entre Santos e Corinthians, Neymar critica gramado da Vila Belmiro: 'Jogo lento'

O meia-atacante Neymar retornou ao Santos na tarde deste domingo (15), no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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➡️ Corinthians abre o placar, mas Santos busca empate em clássico na Vila Belmiro

Após a partida, o camisa 10 criticou o gramado da Vila Belmiro ao comentar o fato de o sistema de irrigação ter apresentado problemas, o que, em sua opinião, deixou o jogo mais lento.

— A gente tinha tudo para fazer um jogo muito melhor. É algo que nós, jogadores, não temos controle, mas sim os nossos diretores, a nossa diretoria, que é o campo. Em um dia de clássico não pode quebrar a irrigação e deixar um jogo desse lento, ruim para nós jogadores. Então eu falei com todos eles. A responsabilidade é deles de cuidar do campo. Isso não é um fator para termos jogado mal, mas atrapalha o espetáculo. Isso atrapalhou o espetáculo no jogo de hoje. Mas acho que, depois de termos dois jogadores a menos, o empate não foi ruim - disse ainda no gramado em entrevista para a TV Globo e Sportv.

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O jogador retornou ao time titular após realizar um controle de carga e ser poupado no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, na última terça-feira (10), no Estádio José Maria de Campos Maia. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti viajou ao lado do coordenador Rodrigo Caetano para observar a partida, mesmo com a ausência do camisa 10.

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Neymar em 2026:

Neymar perdeu os dez primeiros jogos da temporada para se recuperar de uma artroscopia no menisco medial do joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro, em Belo Horizonte. Depois, participou dos duelos diante de Velo Clube e Grêmio Novorizontino, ambos pelo Campeonato Paulista, além do confronto contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

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Contra o Cruz-Maltino, ele foi decisivo ao marcar os dois gols da vitória do Santos, na Vila Belmiro. Com o feito, entrou para o top 10 dos maiores artilheiros da história do clube.

O camisa 10 retornou ao Alvinegro Praiano no dia 31 de janeiro do ano passado e, desde então, conviveu com quatro lesões, três na coxa e uma no joelho, que o impediram de ter uma grande sequência de jogos pelo Peixe.

Em 13 partidas contra rivais diretos desde que voltou ao clube, Neymar atuou em apenas duas, totalizando 158 minutos em campo diante de Corinthians e Palmeiras. O clássico contra o Timão ficou marcado pelo encontro com o amigo Memphis Depay, no duelo entre camisas 10, em que o time do holandês levou a melhor ao vencer por 2 a 1.

Já a vitória contra o Verdão ocorreu em uma partida adiada em razão da participação do Verdão no Mundial de Clubes da Fifa, confronto que acabou sendo fundamental na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Neymar foi titular do Santos no clássico contra o Corinthians. (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Neymar em clássicos pelo Santos desde o retorno:

12.02 - Campeonato Paulista - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena

15.11 - Campeonato Brasileiro - Santos 1 x 0 Palmeiras - Vila Belmiro

Neymar em clássicos pelo Santos na primeira passagem:

Neymar vs Palmeiras

12 jogos

4V - 3E - 5D

7 gols

4 assistências

Neymar vs São Paulo

11 jogos

7V - 1E - 3D

9 gols

4 assistências

Neymar vs Corinthians

19 jogos

6V - 5E - 9D

4 gols

3 assistências

Neymar na Seleção Brasileira:

O camisa 10 do Peixe seria observado de perto pelo técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, na última terça-feira (10), no duelo contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. Porém, em comum acordo com a comissão técnica, Neymar foi poupado da partida para realizar um controle de carga.

Neste domingo (15), Neymar foi observado de perto pelos assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além do analista Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel.

Nesta segunda-feira (16), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti anunciará a primeira lista de convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira, os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Neymar ainda não figurou em nenhuma lista de Ancelotti, que já afirmou que vai chamar apenas quem estiver no auge físico para vestir a Amarelinha.

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