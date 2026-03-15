Atitude de Gabigol em Santos x Corinthians chama atenção

Santos e Corinthians é um dos duelos que está agitando a tarde deste domingo (15) no futebol brasileiro. O duelo é válido pela sexta rodada do Brasileirão, e uma atitude de Gabigol chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

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Depois de Memphis abrir o placar para o Corinthians, o Santos empatou com Gabriel Barbosa, depois de boa arrancada. Para comemorar, o camisa 9 reeditou uma comemoração que fazia na sua primeira passagem pelo Peixe, imitando o mascote do clube.

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Nas redes sociais, a atitude do atacante santista pegou muitos torcedores de surpresa e rapidamente viralizou. Veja a cena e os comentários abaixo:

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Veja a atitude e a repercussão nas redes

Onde assistir Santos x Corinthians

O Santos recebe o Corinthians neste domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos ainda estão disponíveis no site do Sócio Rei.O Peixe busca a segunda vitória na competição após vencer o Vasco por 2 a 1 e empatar em 2 a 2 com o Mirassol na última terça-feira (10), no Maião. Já o Corinthians vem de uma derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na última quarta-feira (11), na Neo Química Arena. O jogo será transmitido pelo Premiere.

O Santos espera contar com a presença de Neymar após o camisa 10 ter sido poupado por controle de carga. O ídolo santista não participou dos dez primeiros jogos do time na temporada e, depois, atuou em três partidas seguidas. A decisão de poupá-lo ocorreu em conjunto com a comissão técnica, mesmo com a confirmação da presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Maião.

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Já o Corinthians, contra o Santos, ainda não sabe se poderá contar com o atacante Yuri Alberto, que voltou a treinar no gramado desde a última quinta-feira (12). O jogador está na reta final de recuperação de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O camisa 9 se lesionou no dia 15 de fevereiro, durante a partida contra o São Bernardo, pela primeira fase do Campeonato Paulista.