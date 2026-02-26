Neymar entra no top-10 de maiores artilheiros do Santos
Jogador marcou dois gols na vitória diante do Vasco; Santos deixou a zona do rebaixamento
Com dois gols marcados na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco, Neymar passou a integrar o seleto grupo dos dez maiores artilheiros da história do clube.
Com 152 gols em 262 jogos com a camisa santista, além de 70 assistências, o camisa 10 vive sua segunda passagem pelo Peixe e tem contrato válido até o fim deste ano.
Com os dois tentos, Neymar ultrapassou Tite, que soma 151 gols, e agora precisa de mais cinco para alcançar Pagão, o nono maior artilheiro da história do Santos, com 157 gols.
Em sua primeira passagem, entre 2009 e 2013, o atacante marcou 138 gols em 230 partidas. No período, conquistou seis títulos: três Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.
Confira a lista dos top-10 artilheiros do Santos:
- Pelé: 1.091 gols
- Pepe: 403 gols
- Coutinho: 368 gols
- Toninho Guerreiro: 279 gols
- Feitiço: 214 gols
- Dorval: 194 gols
- Araken Patusca: 184 gols
- Edu: 184 gols
- Pagão: 157 gols
- Neymar: 152 gols
Príncipe da Vila:
Os gols de Neymar foram decisivos para tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube viveu uma semana conturbada após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, marcada por protestos da torcida organizada direcionados à diretoria, além do transfer ban imposto pela Fifa devido ao não pagamento de João Basso ao Arouca, de Portugal. A pendência foi quitada na última quarta-feira (25).
Neymar desfalcou o Santos nos dez primeiros jogos da temporada em razão de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro. Em 2026, atuou em três partidas: entrou no segundo tempo na goleada sobre o Velo Clube e disputou os 90 minutos nos confrontos diante de Novorizontino e Vasco. No ano passado, jogou 30 partidas e marcou 12 gols pelo Peixe.
