Santos

Neymar entra no top-10 de maiores artilheiros do Santos

Jogador marcou dois gols na vitória diante do Vasco; Santos deixou a zona do rebaixamento

Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 26/02/2026
23:47
Neymar marcou os gols da vitória do Santos por 2 a 1 diante do Vasco, na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
Neymar marcou os gols da vitória do Santos por 2 a 1 diante do Vasco, na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
Com dois gols marcados na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco, Neymar passou a integrar o seleto grupo dos dez maiores artilheiros da história do clube.

Com 152 gols em 262 jogos com a camisa santista, além de 70 assistências, o camisa 10 vive sua segunda passagem pelo Peixe e tem contrato válido até o fim deste ano.

➡️ Em noite de Neymar, Santos vence Vasco em duelo direto contra Z4 do Brasileirão

Com os dois tentos, Neymar ultrapassou Tite, que soma 151 gols, e agora precisa de mais cinco para alcançar Pagão, o nono maior artilheiro da história do Santos, com 157 gols.

Em sua primeira passagem, entre 2009 e 2013, o atacante marcou 138 gols em 230 partidas. No período, conquistou seis títulos: três Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira a lista dos top-10 artilheiros do Santos:

    1.
  1. Pelé: 1.091 gols
    2. 2.
  2. Pepe: 403 gols
    3. 3.
  3. Coutinho: 368 gols
    4. 4.
  4. Toninho Guerreiro: 279 gols
    5. 5.
  5. Feitiço: 214 gols
    6. 6.
  6. Dorval: 194 gols
    7. 7.
  7. Araken Patusca: 184 gols
    8. 8.
  8. Edu: 184 gols
    9. 9.
  9. Pagão: 157 gols
    10. 10.
  10. Neymar: 152 gols
Neymar acumula 152 gols com a camisa do Santos. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Neymar acumula 152 gols com a camisa do Santos. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Príncipe da Vila:

Os gols de Neymar foram decisivos para tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube viveu uma semana conturbada após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, marcada por protestos da torcida organizada direcionados à diretoria, além do transfer ban imposto pela Fifa devido ao não pagamento de João Basso ao Arouca, de Portugal. A pendência foi quitada na última quarta-feira (25).

Neymar desfalcou o Santos nos dez primeiros jogos da temporada em razão de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro. Em 2026, atuou em três partidas: entrou no segundo tempo na goleada sobre o Velo Clube e disputou os 90 minutos nos confrontos diante de Novorizontino e Vasco. No ano passado, jogou 30 partidas e marcou 12 gols pelo Peixe.

➡️Vojvoda celebra vitória do Santos e elogia desempenho de Neymar: 'Decisivo'

