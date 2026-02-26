Neymar entra no top-10 de maiores artilheiros do Santos

Com dois gols marcados na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco, Neymar passou a integrar o seleto grupo dos dez maiores artilheiros da história do clube.

continua após a publicidade

Com 152 gols em 262 jogos com a camisa santista, além de 70 assistências, o camisa 10 vive sua segunda passagem pelo Peixe e tem contrato válido até o fim deste ano.

➡️ Em noite de Neymar, Santos vence Vasco em duelo direto contra Z4 do Brasileirão

Com os dois tentos, Neymar ultrapassou Tite, que soma 151 gols, e agora precisa de mais cinco para alcançar Pagão, o nono maior artilheiro da história do Santos, com 157 gols.

continua após a publicidade

Em sua primeira passagem, entre 2009 e 2013, o atacante marcou 138 gols em 230 partidas. No período, conquistou seis títulos: três Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira a lista dos top-10 artilheiros do Santos:

1 . Pelé: 1.091 gols 2 . Pepe: 403 gols 3 . Coutinho: 368 gols 4 . Toninho Guerreiro: 279 gols 5 . Feitiço: 214 gols 6 . Dorval: 194 gols 7 . Araken Patusca: 184 gols 8 . Edu: 184 gols 9 . Pagão: 157 gols 10 . Neymar: 152 gols

Neymar acumula 152 gols com a camisa do Santos. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Príncipe da Vila:

Os gols de Neymar foram decisivos para tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube viveu uma semana conturbada após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, marcada por protestos da torcida organizada direcionados à diretoria, além do transfer ban imposto pela Fifa devido ao não pagamento de João Basso ao Arouca, de Portugal. A pendência foi quitada na última quarta-feira (25).

continua após a publicidade

Neymar desfalcou o Santos nos dez primeiros jogos da temporada em razão de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro. Em 2026, atuou em três partidas: entrou no segundo tempo na goleada sobre o Velo Clube e disputou os 90 minutos nos confrontos diante de Novorizontino e Vasco. No ano passado, jogou 30 partidas e marcou 12 gols pelo Peixe.

➡️Vojvoda celebra vitória do Santos e elogia desempenho de Neymar: 'Decisivo'

➡️ Aposte nos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.