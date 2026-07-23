Técnico de João Fonseca cita Guga ao relembrar maior vitória
Guilherme Teixeira recordou a emoção do triunfo sobre Djokovic
No dia 29 de maio, em sua primeira partida na vida na Philippe Chatrier, a quadra central de Roland Garros, João Fonseca conquistou a maior vitória da carreira até aqui. E a virada - após estar perdendo por 2 sets a 0 - sobre ninguém menos do que o recordista de títulos de Grand Slams (24), o sérvio Novak Djokovic, foi um dos temas da entrevista do técnico do brasileiro, Guilherme Teixeira, ao podcast New Balls Please.
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- Tive esse ano a experiência de entrar na Chatrier. Talvez eu jogue tênis por ter visto o Guga (Kuerten, tricampeão) jogar lá. Quando chegamos para treinar com o Monfils, senti um peso: 'caramba, olha onde estou' - relembrou o treinador, em entrevista ao jornalista Fernando Nardini.
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Teixeira falou também de como foi o reencontro com o pupilo após os 3 a 2 sobre o tricampeão do torneio francês:
- Foi difícil usar as palavras certas naquele momento, porque a emoção era conjunta, dele, nossa. A gente cresceu vendo o Djokovic liderar tudo, superar Federer e Nadal. E ainda soma com a vontade dele, que era muito grande de jogar contra ele. Dois torneios antes, em Roma, ele disse 'acho que não vou ter a chance, Djokovic está jogando pouquíssimos torneios'. Naquele momento era a sabedoria de exaltar aquele feito incrível, mas lembrar que, dois dias depois, teríamos outro jogo. Era controlar a euforia, não nossa, mas do entorno, que começa a projetar coisas.
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Aos 19 anos, o número 1 do Brasil se tornou o mais jovem a vencer o ex-líder do ranking em Grand Slams. E foi apenas a segunda vez, na carreira, em mais de 200 partidas, que o sérvio perdeu uma partida desse nível após abrir 2 sets a 0.
João Fonseca chegou às quartas em Paris
Dois dias de vencer Djokovic, na terceira rodada, o pupilo de Gui Teixeira derrotou o vice de Paris em 2022 e 2023, o norueguês Casper Ruud, também na Chatrier.
- Pra mim, teve um peso tão grande quanto Djokovic foi derrotar o Ruud na rodada seguinte, que, nos últimos anos, é um dos especialistas no saibro - recordou o treinador.
A campanha do número 1 do Brasil, sua melhor em torneios desse nível, terminou na fase seguinte, ao cair diante do tcheco Jakub Mensik, nas quartas de final.
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