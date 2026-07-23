Fernando Alonso encerra especulações sobre próxima temporada Bicampeão espanhol soma apenas um ponto na temporada

Às vésperas do GP da Hungria de Fórmula 1, a 11ª etapa da temporada, o bicampeão Fernando Alonso (em 2005 e 2006) bateu o martelo sobre o seu futuro na modalidade. Irritação à parte com os últimos resultados, o espanhol garantiu que seguirá na Aston Martin em 2027, encerrando as especulações de que trocaria de equipe.

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- Tenho contrato, não vou mudar. Estou tranquilo. Preciso saber o que vou fazer no ano que vem e nos anos seguintes. Eu me sinto renovado, motivado e rápido, mas preciso aproveitar o que faço - contou o experiente piloto, de 44 anos.

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Alonso só não deixou claro se seguirá como piloto, uma vez que não tem escondido a frustração em 2026:

- Acho que a direção que tomamos neste ano fez com que, do ponto de vista do piloto, deixássemos de sentir a mesma adrenalina ao guiar um Fórmula 1. Isso é algo que terei de colocar sobre a mesa. Não depende da competitividade da equipe, mas de saber se a Fórmula 1 ainda vai me proporcionar essa adrenalina.

Alonso só pontuou em Mônaco

Na temporada, o espanhol (18º colocado) soma apenas um ponto, conquistado no GP de Mônaco, em 7 de junho. E ficou na bronca após seu desempenho nas últimas corridas:

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- Como disse em Spa e em Silverstone, não foi nada divertido pilotar lá. Não é divertido de assistir e também não é divertido de pilotar. É isso que temos repetido GP após GP - admitiu o espanhol.

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