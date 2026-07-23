Warleson valoriza estreia pelo Botafogo e parceria com Danilo: 'Uau' Goleiro ressalta o valor de terminar a partida sem ser vazado

Warleson destacou a estreia pelo Botafogo no empate sem gols com o Vitória, nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da quarta rodada do Brasileirão. Após o primeiro jogo com a camisa alvinegra, o goleiro valorizou o desempenho defensivo da equipe, comentou a parceria com o Danilo e afirmou que o grupo precisa criar o hábito de comemorar partidas sem sofrer gols.

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Questionado sobre atuar ao lado do meio-campista da Seleção Brasileira, Warleson disse considerar um privilégio dividir o elenco com jogadores desse nível. O camisa 8 entrou em campo após começar no banco, e, com isso, não poderá mais defender nenhum outro clube no Campeonato Brasileiro por entrar em campo pela 13ª vez na competição, frustrando o interesse do Palmeiras.

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— Uau, jogar com o Danilo, cara… Ele é seleção, né? Não é à toa que ele está na Seleção. Então, são atletas de alto nível. Você vê atletas de alto nível aqui também no Brasil, no Botafogo inclusive. Então, é um privilégio de Deus de estar nesse lugar. Então, glória a Deus por isso — disparou Warleson na saída de campo.

Sobre a estreia, o goleiro afirmou que o resultado era importante, mas ressaltou o valor de terminar a partida sem ser vazado.

— Todo jogo é importante, né? E hoje foi um jogo de estreia, um jogo também importante que a gente precisava de resultado. Mas acho que no Brasil também tem aquele hábito de não valorizar o clean sheet (jogo sem sofrer gols), né? Então, a gente tentou, a gente atacou, a gente atacou de todas as formas, a gente tentou fazer gol. Mas no final do jogo, não tomar gol também é importante. A gente também tem que criar esse hábito na gente de valorizar também os clean sheets. Então, eu acho que foi um jogo que a gente tentou, que a gente batalhou de todas as formas, mas a gente não conseguiu fazer o gol ali, com a felicidade também do goleiro deles, tal. Então, eu acho que a gente batalhou de todas as formas — afirmou.

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O Vitória chegou poucas vezes ao ataque, mas exigiu intervenções de Warleson. O goleiro afirmou que a concentração é fundamental em partidas nas quais a equipe controla a posse de bola.

— Quando você joga em clube grande, eles vão atacar, que nem atacaram a gente duas, no máximo três vezes ali. Então a gente tem que estar sempre focado nesses lances. É mínimo, mas tem que estar focado para poder fazer a execução ali. Então, graças a Deus, eu fui feliz ali na defesa e glória a Deus por isso — avaliou.

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Warleson também explicou que procura orientar os companheiros durante toda a partida e disse que foi bem recebido pelo elenco do Botafogo.

— A gente tem uma equipe muito jovem. Você pode ver pela idade da nossa equipe. Então, essa é minha característica: é de estar se comunicando com todos eles, procurar falar bastante com eles ali dentro de campo, porque com a comunicação a gente torna o jogo fácil, a gente torna fácil, às vezes, interceptar uma bola. Então, foi fácil para mim também me adaptar a esse grupo. Eles me aceitaram assim, muito de braços abertos. Então, essa é minha característica, de falar com eles, de incentivar, de dar um toque neles ali com apoio e tal. Então, essa é minha característica — concluiu.

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Warleson em ação pelo Botafogo contra o Vitória (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

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