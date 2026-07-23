Santos desiste de levar jogo da Sul-Americana para São Paulo Peixe tentou mandar o duelo na capital, mas esbarrou na falta de estádios disponíveis

O Santos cogitou mandar em São Paulo o jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central da Venezuela, marcado para a próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília). No entanto, diante da indisponibilidade de estádios na capital, a partida será mantida na Vila Belmiro.

No confronto de ida, disputado na última terça-feira (21), em Valencia, o Peixe venceu a equipe venezuelana por 4 a 1 e abriu ampla vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição.

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A diretoria santista pretendia levar a partida para a capital paulista para mobilizar novamente sua torcida, repetindo a estratégia adotada nesta temporada. Pelo Campeonato Paulista e pelo Campeonato Brasileiro, o clube mandou duas partidas na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Entretanto, a tentativa não avançou. O Santos consultou diversos estádios da capital, incluindo a Neo Química Arena, o Nubank Parque, o Morumbis e o Canindé, mas não encontrou disponibilidade. No caso do estádio do Timão, a empresa responsável pela manutenção do gramado não autorizou a utilização do campo, que passou recentemente por um processo de recuperação e foi alvo de críticas de jogadores.

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Já o Canindé, estádio da Portuguesa, não pôde ser utilizado porque não possui liberação da Conmebol para receber partidas da Copa Sul-Americana.

Antes do compromisso pelo torneio continental, o Santos volta a campo neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Neymar atuando pela última vez com a camisa do Santos antes de ser convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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