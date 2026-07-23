Concorrente de Endrick conquista Mourinho em treinos do Real Madrid
Jovem luta por uma vaga no elenco para a próxima temporada
Concorrente de Endrick por uma vaga no ataque, Mastantuono vem conquistando José Mourinho nos treinos do Real Madrid. Segundo o "Marca", o jovem argentino luta para permanecer no elenco do treinador português ao invés de ser emprestado para outra equipe.
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Nos últimos dias, o nome de Mastantuono esteve vinculado a diversos outros clubes que buscam a contratação por empréstimo do jogador. O Real Madrid estaria disposto a fazer uma operação semelhante ao que fez com o Endrick na última temporada quando foi por seis meses ao Lyon.
A expectativa é de que o Real Madrid se desfaça de alguns nomes nesse início de temporada, mas não necessariamente em definitivo. Além de Mastantuono, Endrick e Gonzalo García não possuem permanências garantidas, principalmente com a possibilidade da chegada de Olise.
E no início da pré-temporada, Mastantuono surpreende Mourinho, assim como fez também com Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa. O argentino agradou os dois treinadores que o Real Madrid teve na última temporada, mas os problemas físicos impediram uma sequência mais sólida.
Em 35 jogos, Mastantuono marcou apenas três gols e contribuiu com uma assistência, além de ter encerrado a temporada em baixa. Na sequência, a joia de 18 anos do Real Madrid ficou de fora da lista de convocados de Lionel Scaloni para disputar a Copa do Mundo pela Argentina.
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