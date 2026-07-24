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Leila Pereira se manifesta sobre fim das negociações com Botafogo por Danilo

Presidente do Palmeiras afirma que clube fez esforço financeiro, mas Botafogo recusou a negociação do meio-campista

PorVitor PalharesJuliana Yamaoka
São Paulo (SP)
24/07/2026 00:00
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Danilo foi revelado pelo Palmeiras. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo FC)
Danilo foi revelado pelo Palmeiras. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo FC)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou na noite desta quinta-feira (23), por meio de uma nota divulgada pelo clube, sobre a tentativa de contratação do meia Danilo, do Botafogo.

"Tínhamos interesse no Danilo, fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco, e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica. Já ganhamos um título neste ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas. Desejo o melhor ao Danilo, que é uma Cria da Academia e certamente vai voltar à sua casa no futuro", afirmou Leila.

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A negociação também foi assunto da entrevista coletiva do técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, após o empate com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

A entrada de Danilo aos 25 minutos do segundo tempo praticamente encerrou qualquer possibilidade de transferência nesta janela. Com a participação na partida, o meia atingiu o limite de jogos permitido pelo Campeonato Brasileiro para defender outro clube na competição.

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Ao comentar o assunto, Franclim criticou a postura da imprensa na cobertura do caso e citou as declarações de Leila Pereira.

— Eu disse antes do jogo que vocês, jornalistas — vou dizer "vocês" porque é todo mundo — não têm respeitado o Botafogo, não têm respeitado o Danilo e não têm respeitado o futebol brasileiro. Acho uma falta de respeito as notícias que têm saído nos últimos dias. Sinceramente, não entra na minha cabeça o que vocês têm feito — declarou o treinador português.

— Essas notícias sobre o Palmeiras... Tem que perguntar à presidente do Palmeiras, porque foi ela quem falou do Danilo. Não fui eu, nem ninguém do Botafogo. Como encontrei o Danilo na segunda-feira, na reapresentação após as férias? Espetacular. Sorridente, alegre e disponível para trabalhar com a camisa que veste, que é a do Botafogo — completou.

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Após a repercussão, o próprio Danilo também se pronunciou nas redes sociais. O volante revelou que respeitou a decisão do Botafogo de não negociá-lo com outro clube brasileiro, mas pediu que o clube também respeite sua vontade de permanecer no país.

Além do Palmeiras, o Zenit, da Rússia, também demonstrou interesse na contratação do jogador. Apesar disso, a prioridade de Danilo era retornar ao Verdão, clube pelo qual conquistou duas edições da Copa Libertadores e um Campeonato Brasileiro.

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— Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia neste momento — escreveu o meio-campista.

➡️ Danilo volta, e Botafogo para em Arcanjo em empate com o Vitória pelo Brasileirão

Danilo durante partida do Botafogo diante do Vitória, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo FR)
Danilo durante partida do Botafogo diante do Vitória, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo FR)

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