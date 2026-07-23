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Com Neymar, Santos se reapresenta visando a Chapecoense pelo Brasileirão

Neymar volta a ficar à disposição de Cuca após mais de dois meses afastado de jogos pelo Peixe

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
23/07/2026 19:51
Atualizado há 1 minutos
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Neymar treina no CT Rei Pelé visando duelo contra Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar treina no CT Rei Pelé visando duelo contra Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Antes do retorno aos treinos, o elenco do Santos teve um dia de folga e se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (23), dando sequência à preparação para o duelo contra a Chapecoense.

O Peixe chega embalado pela vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, na última terça-feira (21), em Valencia, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.

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Por conta da logística da viagem de retorno, a delegação deixou o estádio e voltou ao hotel para jantar antes de seguir ao aeroporto local. Durante a madrugada, a aeronave ainda fez uma escala em Manaus. De lá, o grupo desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e seguiu de ônibus para Santos. Em razão do desgaste da viagem, o treino previsto para os atletas relacionados foi cancelado, e o elenco ganhou folga.

O Alvinegro Praiano encerra a preparação nesta sexta-feira (24), às 10h (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense. A partida será disputada no sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará o primeiro compromisso do Santos como mandante após a pausa das competições para a disputa da Copa do Mundo.

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Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cuca confirma Neymar em duelo do Santos contra a Chapecoense

Após a vitória na Venezuela, o técnico Cuca confirmou que Neymar estará à disposição para a partida contra a Chapecoense. O camisa 10 voltará a atuar pelo Peixe após mais de dois meses afastado. Nesse período, o atacante se recuperou de uma lesão na panturrilha direita e disputou a quarta Copa do Mundo de sua carreira pela Seleção Brasileira.

Reapresentado ao Santos na última sexta-feira (17), Neymar passou por avaliações fisiológicas e teve um planejamento de trabalho definido pela comissão técnica para o restante da temporada, período que coincide com a reta final de seu contrato com o clube. Em razão da desgastante logística da viagem à Venezuela, o atacante foi preservado da partida pela Copa Sul-Americana.

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Na reapresentação do elenco, nesta quinta-feira (23), Cuca comandou atividades distintas no CT Rei Pelé. Os jogadores que atuaram na vitória sobre a Universidad Central realizaram trabalhos físicos e regenerativos, enquanto os demais participaram de um treino técnico e tático.

➡️ Cuca confirma presença de Neymar contra a Chapecoense pelo Brasileirão

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