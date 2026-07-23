Danilo volta, e Botafogo para em Arcanjo em empate com o Vitória pelo Brasileirão
Goleiro rubro-negro segura o 0 a 0 no retorno do meio-campista da Seleção Brasileira ao Glorioso
O Botafogo pressionou, mas ficou no empate por 0 a 0 diante do Vitória nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. O goleiro rubro-negro Lucas Arcanjo foi o grande nome do jogo, que também ficou marcado pelo retorno de Danilo ao time alvinegro. O meio-campista fez seu 13º jogo no campeonato e não pode defender outra equipe da Série A.
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Com o resultado, o Glorioso chega aos 26 pontos e ocupa a nona posição na tabela. O Leão da Barra vem um pouco atrás, em 11º lugar, com a mesma pontuação.
Botafogo x Vitória: como foi o jogo?
Começo movimentado
Como esperado devido às características das duas equipes, um jogo muito estudado de ambas as partes e com lances perigosos dos dois lados. O Botafogo, com retornos de Montoro e Arthur Cabral, foi quem deu as cartas primeiro. Cabral arriscou de muito longe, mirando o ângulo superior esquerdo, e obrigou Lucas Arcanjo a fazer linda defesa. O Vitória, quando chegou com Renê, parou em ótima intervenção do goleiro Warleson, estreante na meta alvinegra.
Em linhas gerais, a primeira parte do jogo foi marcada por muito equilíbrio. Se o Leão teve maior posse de bola, com 52%, foi o Glorioso quem acumulou mais chegadas, com sete finalizações e cinco escanteios. Ainda que a dupla de extremos (Villalba e Matheus Martins) pouco tenha rendido, nomes da parte criativa, como Medina e Montoro, articularam o jogo.
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Botafogo pressiona, e Danilo frusta o Palmeiras
Os donos da casa cresceram muito na segunda etapa e "incendiaram" a arquibancada do Nilton Santos, mas tiveram muita dificuldade para passarem por Lucas Arcanjo, destaque absoluto do Vitória. Os botafoguenses voltaram a festejar aos 21 minutos, quando Danilo saiu do banco de reservas e entrou em campo pela 13ª vez neste Brasileirão. Os torcedores presentes no Niltão aproveitaram para provocar o Palmeiras, que tentava a contratação do meio-campista.
Apesar da festa da torcida e do ímpeto alvinegro em busca do gol, o zero a zero não saiu do placar no Nilton Santos. Assim, um ponto para cada lado.
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Visão do Lance!
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A principal chance do Botafogo no jogo aconteceu no fim da primeira etapa. Após trama na faixa central, Arthur Cabral fez o pivô e deixou Matheus Martins cara a cara com Lucas Arcanjo, mas o camisa 11 não chutou nem tocou para meio, onde estava Villalba, sozinho para marcar.
Deu aula 🏅
Lucas Arcanjo foi o grande nome da partida no Nilton Santos. Além da defesa na linda finalização de Arthur Cabral, no início, parou Montoro em chute de longe e novamente o centroavante em outras duas oportunidades na segunda etapa.
Ficou abaixo 📉
Quem decepcionou foi Matheus Martins. Atrapalhado no lado esquerdo do campo, o atacante do Botafogo perdeu a chance mais clara e acumulou erros no terço final.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 0 VITÓRIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA (ATRASADO)
📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Mateo Ponte (BOT) Martínez (VIT)
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho (Santi Rodríguez), Medina e Montoro; Lucas Villalba (Danilo), Matheus Martins (Lucas Emanuel) e Arthur Cabral (Kadir Barría).
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo, Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martíez (Caique) e Zé Vitor (Pochettino); Erick (Matheusinho), Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê (Renato Kayzer).
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
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